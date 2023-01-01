Військовий з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного

Військовий з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Військовий з села Сереховичі отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного.

Нагороду «Золотий хрест» захисник одержав 23 грудня 2023 року. Про це воїн розповів Район.Стара Вижівка.

Ще у 2016 році Віктор Балюк уклав контракт три роки на військову службу в Збройних силах України. Після його завершення було ще два контракти терміном на рік до вересня 2021 року.

З перших днів повномасштабного вторгнення Віктор Балюк повернувся до побратимів.

ДОВІДКОВО:

Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
Військовий з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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