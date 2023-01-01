Військовий з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного

Валерія Залужного.



Нагороду «Золотий хрест» захисник одержав 23 грудня 2023 року. Про це воїн розповів



Ще у 2016 році Віктор Балюк уклав контракт три роки на військову службу в Збройних силах України. Після його завершення було ще два контракти терміном на рік до вересня 2021 року.



З перших днів повномасштабного вторгнення Віктор Балюк повернувся до побратимів.



ДОВІДКОВО:



Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий з села Сереховичі отримав «Золотий хрест» відНагороду «Золотий хрест» захисник одержав 23 грудня 2023 року. Про це воїн розповів Район.Стара Вижівка Ще у 2016 роціуклав контракт три роки на військову службу в Збройних силах України. Після його завершення було ще два контракти терміном на рік до вересня 2021 року.З перших днів повномасштабного вторгнення Віктор Балюк повернувся до побратимів.Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

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