Військовий з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 11:30
Військовий з села Сереховичі отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного.
Нагороду «Золотий хрест» захисник одержав 23 грудня 2023 року. Про це воїн розповів Район.Стара Вижівка.
Ще у 2016 році Віктор Балюк уклав контракт три роки на військову службу в Збройних силах України. Після його завершення було ще два контракти терміном на рік до вересня 2021 року.
З перших днів повномасштабного вторгнення Віктор Балюк повернувся до побратимів.
ДОВІДКОВО:
Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
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Нагороду «Золотий хрест» захисник одержав 23 грудня 2023 року. Про це воїн розповів Район.Стара Вижівка.
Ще у 2016 році Віктор Балюк уклав контракт три роки на військову службу в Збройних силах України. Після його завершення було ще два контракти терміном на рік до вересня 2021 року.
З перших днів повномасштабного вторгнення Віктор Балюк повернувся до побратимів.
ДОВІДКОВО:
Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджують осіб рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
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