«Де правда – там Бог. А де Бог – там перемога», – Епіфаній привітав українців з Різдвом Христовим

Митрополитпривітав українців із Різдвом.Він побажав, аби духовний зміст святкових днів надихнув кожного і надалі непохитно працювати заради наближення перемоги, йдеться у звернені Митрополита."Нині ми вперше святкуємо цю подію вже за новоюліанським календарем – тим, який отримав благословення на вжиток ще століття тому і яким нині послуговуються більшість Помісних Православних Церков.Водночас за всіма громадами, де вірні переважною більшістю бажають дотримуватися старого календаря, ми закріпили це право, щоби в сприйнятті змін не було приводу для розділень. Однак вже зараз ми бачимо, що таким правом скористалися лише близько сотні громад з понад восьми з половиною тисяч тих, які належать до родини Православної Церкви України.Отже, як і наші предки у давнину, ми вшановуємо подію Різдва Христового 25 грудня. Не тому, що саме така дата вказана в Писанні – в Біблії не подано ані дня, ані навіть місяця, коли це сталося. 25 грудня – традиційна давня дата, сприйнята для вшанування Христового народження ще у ІІІ-IV століттях. Однак ми, власне, вшановуємо не дату, не своєрідний "день народження", як це робимо в звичайних обставинах. Ми вшановуємо і святкуємо подію Різдва Христового", - сказав Епіфаній.Він наголосив, що саме подія, а не її конкретна дата, мають принципове, істотне значення."Напередодні свят у суспільстві можна було побачити дискусію, чи доречно святкувати тоді, коли війна, коли сотні тисяч наших співвітчизників щоденно страждають. Коли ллється кров, коли російський агресор і далі руйнує та вбиває.Звісно, що слід обмежити святкування, якщо ми маємо на увазі саме традиції розваг чи купування більшої кількості речей для себе й інших. Бо, власне, це є не стільки вшанування Різдва Христового, скільки просто використання святкового приводу.Ми маємо багато днів для щоденних справ і потреб. Ми маємо щодня приводи для співстраждання і скорботи за жертвами війни. Але спогад про Різдво Христове, вшанування цієї події допомагає нам розвіяти морок болю й зміцнитися у вірі через долучення до спасительних, понадісторичних плодів життя Спасителя.Адже ми – не полишені на самоті. З нами – Бог, як Церква урочисто проголошує у ці дні, повторюючи слова давніх пророцтв, що здійснилися в час Різдва Христового. Христос, Спаситель світу – народився! Він є, Він живий і сильний. І тому ми віримо, що темрява буде розвіяна і світло віджене морок. Ми віримо, що ворог буде переможений. Бо на нашому боці, на боці українського народу, правда. А там, де правда – там Бог. А де Бог – там перемога", - сказав Епіфаній.Він ще раз наголосив, що, святкуючи, ми не забуваємо про тих, завдяки кому ми можемо це робити. Ми підносимо молитви за наших воїнів, ми дякуємо нашим захисникам, ми просимо для них у Бога сил, а для України – перемоги над російським ворогом і справедливого миру."Ми молимося за всіх, хто наближає перемогу, і благословляємо їх на добрі справи.Ми молитвою та співпереживанням – разом з поневоленими братами і сестрами, хто згадує про Різдво Христове, перебуваючи в полоні чи під окупацією. Нехай Господь оберігає їх та допоможе звільнитися від ворожих кайданів.Разом ми пройшли ще один важкий рік боротьби, але не знесилилися і не занепали духом. Віра в Бога і любов до рідної землі та до нашого українського народу допомагає нам.Ми не знаємо, яким буде рік наступний. Але завдяки Різдву Христовому ми точно знаємо, що ми – не самотні, не полишені без допомоги. І знаємо, що якою би не була сила в руках московського ірода, він буде повалений з престолу свого і будуть осоромлені та осуджені прислужники його.Бо з нами – Бог. Бо Христос – народився!Славімо Його і надихаймося різдвяною радістю, відганяючи темряву віку цього!" - зазначив Епіфаній.