На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем

На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Віталієм Згоранцем.

Про це повідомили на сторінці "Гімназія с. Залюття" у фесбуці.

"23 грудня жителі с. Залюття зустріли Героя Згоранця Віталія, що повертався додому "На щиті". Наступного дня, 24 грудня, провели в останню дорогу.

Нехай добрий, світлий спомин про покійного воїна Згоранця Віталія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав, любив і шанував. Низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа знайде вічний спокій…
Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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