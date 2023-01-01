На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем
Сьогодні, 10:30
На Волині попрощалися із загиблим на війні Героєм Віталієм Згоранцем.
Про це повідомили на сторінці "Гімназія с. Залюття" у фесбуці.
"23 грудня жителі с. Залюття зустріли Героя Згоранця Віталія, що повертався додому "На щиті". Наступного дня, 24 грудня, провели в останню дорогу.
Нехай добрий, світлий спомин про покійного воїна Згоранця Віталія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав, любив і шанував. Низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа знайде вічний спокій…
Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці "Гімназія с. Залюття" у фесбуці.
"23 грудня жителі с. Залюття зустріли Героя Згоранця Віталія, що повертався додому "На щиті". Наступного дня, 24 грудня, провели в останню дорогу.
Нехай добрий, світлий спомин про покійного воїна Згоранця Віталія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав, любив і шанував. Низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа знайде вічний спокій…
Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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