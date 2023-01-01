На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Згоранцем

Віталієм Згоранцем.



Про це



"23 грудня жителі с. Залюття зустріли Героя Згоранця Віталія, що повертався додому "На щиті". Наступного дня, 24 грудня, провели в останню дорогу.



Нехай добрий, світлий спомин про покійного воїна Згоранця Віталія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав, любив і шанував. Низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа знайде вічний спокій…

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблим на війні ГероємПро це повідомили на сторінці "Гімназія с. Залюття" у фесбуці."23 грудня жителі с. Залюття зустріли. Наступного дня, 24 грудня, провели в останню дорогу.Нехай добрий, світлий спомин про покійного воїна Згоранця Віталія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав, любив і шанував. Низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа знайде вічний спокій…Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!" - йдеться в повідомленні.

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