В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату





Про це свідчать данні Опендатабот, інформує



Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).



Попри те, що 19 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з рф, на території України продовжує працювати 8193 церкви Української православної церкви (Московського Патріархату).



99% або ж 8119 з них, попри вимоги закону, й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.



За майже два роки лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що показують зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі.



Найбільше церков, пов'язаних з країною-агресором, зафіксовано на:



Донеччині - 683.



Вінниччині - 534.



Дніпровщині - 527.



Хмельниччині - 506.



У Київській області зафіксовано 301 церкву УПЦ МП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгення росії в Україну до Православної церкви України перейшло майже 600 релігійних установ.Про це свідчать данні Опендатабот, інформує Цензор.НЕТ Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).Попри те, що 19 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з рф, на території України продовжує працювати 8193 церкви Української православної церкви (Московського Патріархату).99% або ж 8119 з них, попри вимоги закону, й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.За майже два роки лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що показують зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі.Донеччині - 683.Вінниччині - 534.Дніпровщині - 527.Хмельниччині - 506.У Київській області зафіксовано 301 церкву УПЦ МП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію