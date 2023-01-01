На Святвечір у Луцьку з болота рятували чоловіка

У Луцьку бійці ДСНС ввечері вчора, 24 грудня, визволили людину з болотяної пастки.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення витягли чоловіка з болотистої частини річки Стир у Луцьку на вулиці Нечуя Левицького.Чоловік їхав велосипедом додому, заблукав і заїхав в болотисту заплаву річки та не зміг самостійно вибратися з пастки.Його крик про допомогу почули люди і зателефонували до служби 101.Рятувальники доправили 42-річного чоловіка на берег, фельдшер частини надав йому домедичну допомогу, зняв з нього мокрий одяг та вкрив теплозберігаючою ковдрою. По приїзду карети швидкої потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.Нагадаємо, минулої доби рятувальники Володимирського району ліквідували пожежу тау районному центрі.