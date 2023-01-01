На Святвечір у Луцьку з болота рятували чоловіка
Сьогодні, 12:10
У Луцьку бійці ДСНС ввечері вчора, 24 грудня, визволили людину з болотяної пастки.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення витягли чоловіка з болотистої частини річки Стир у Луцьку на вулиці Нечуя Левицького.
Чоловік їхав велосипедом додому, заблукав і заїхав в болотисту заплаву річки та не зміг самостійно вибратися з пастки.
Його крик про допомогу почули люди і зателефонували до служби 101.
Рятувальники доправили 42-річного чоловіка на берег, фельдшер частини надав йому домедичну допомогу, зняв з нього мокрий одяг та вкрив теплозберігаючою ковдрою. По приїзду карети швидкої потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.
Нагадаємо, минулої доби рятувальники Володимирського району ліквідували пожежу та відкачали воду з присадибних ділянок у районному центрі.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення витягли чоловіка з болотистої частини річки Стир у Луцьку на вулиці Нечуя Левицького.
Чоловік їхав велосипедом додому, заблукав і заїхав в болотисту заплаву річки та не зміг самостійно вибратися з пастки.
Його крик про допомогу почули люди і зателефонували до служби 101.
Рятувальники доправили 42-річного чоловіка на берег, фельдшер частини надав йому домедичну допомогу, зняв з нього мокрий одяг та вкрив теплозберігаючою ковдрою. По приїзду карети швидкої потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.
Нагадаємо, минулої доби рятувальники Володимирського району ліквідували пожежу та відкачали воду з присадибних ділянок у районному центрі.
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