На Святвечір у Луцьку з болота рятували чоловіка

На Святвечір у Луцьку з болота рятували чоловіка
У Луцьку бійці ДСНС ввечері вчора, 24 грудня, визволили людину з болотяної пастки.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення витягли чоловіка з болотистої частини річки Стир у Луцьку на вулиці Нечуя Левицького.

Чоловік їхав велосипедом додому, заблукав і заїхав в болотисту заплаву річки та не зміг самостійно вибратися з пастки.

Його крик про допомогу почули люди і зателефонували до служби 101.

Рятувальники доправили 42-річного чоловіка на берег, фельдшер частини надав йому домедичну допомогу, зняв з нього мокрий одяг та вкрив теплозберігаючою ковдрою. По приїзду карети швидкої потерпілого передали працівникам швидкої допомоги.

Нагадаємо, минулої доби рятувальники Володимирського району ліквідували пожежу та відкачали воду з присадибних ділянок у районному центрі.

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Теги: рятувальники, Волинь
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