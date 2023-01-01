У місті на Волині підтоплює подвір'я: рятувальники відкачували воду
Сьогодні, 12:36
Минулої доби рятувальники Володимирського району ліквідували пожежу та відкачали воду з присадибних ділянок у районному центрі.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.
Черговий підрозділ 7-ї ДПРЧ за допомогою мотопомпи відкачав воду з приватних присадибних ділянок на вулицях Кожедуба, Львівська, Лесі Паєвської в місті Володимирі.
Крім того, рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Устилуг за допомогою водяного ствола приборкали займання господарської споруди в селі Пятидні Устилузької МГ. Імовірна причина події - коротке замикання електромережі. Повідомлення про подію надійшло о 16:02, а о 16:38 її оператинво ліквідовано.
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Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.
Черговий підрозділ 7-ї ДПРЧ за допомогою мотопомпи відкачав воду з приватних присадибних ділянок на вулицях Кожедуба, Львівська, Лесі Паєвської в місті Володимирі.
Крім того, рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Устилуг за допомогою водяного ствола приборкали займання господарської споруди в селі Пятидні Устилузької МГ. Імовірна причина події - коротке замикання електромережі. Повідомлення про подію надійшло о 16:02, а о 16:38 її оператинво ліквідовано.
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