Коли над Луцьком зійде перша зірка на Святвечір





Карту з назвами міст та часом, коли небо стане темним настільки, що на ньому стане видно перший зореподібний об'єкт, опублікували у фейсбук-спільноті The Universe Space Tech, пише



За новим церковним календарем сьогодні, 24 грудня, відзначають Різдвяний святвечір. Коли в небі з'являється перша зірка, яка колись вказала дорогу мудрецям до новонародженого Ісуса, родини збираються за святковим столом.



У різних містах першу зірку в небі видно у різний час. Найраніше її бачать у східних областях. У західних областях Святвечір приходить трохи пізніше.



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