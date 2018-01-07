Коли над Луцьком зійде перша зірка на Святвечір

Коли над Луцьком зійде перша зірка на Святвечір
На Святвечір, коли у небі сходить перша зірка, родини збираються за святковим столом. Цьогоріч у Луцьку це станеться о 16:27 год.

Карту з назвами міст та часом, коли небо стане темним настільки, що на ньому стане видно перший зореподібний об'єкт, опублікували у фейсбук-спільноті The Universe Space Tech, пише Конкурент.

За новим церковним календарем сьогодні, 24 грудня, відзначають Різдвяний святвечір. Коли в небі з'являється перша зірка, яка колись вказала дорогу мудрецям до новонародженого Ісуса, родини збираються за святковим столом.

У різних містах першу зірку в небі видно у різний час. Найраніше її бачать у східних областях. У західних областях Святвечір приходить трохи пізніше.
Коли над Луцьком зійде перша зірка на Святвечір

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Теги: Різдво, перша зірка, святвечір
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