ЗСУ за добу знищили 750 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 353 950 (+760) осіб,



танків − 5 877 (+19) од,



бойових броньованих машин − 10 919 (+31) од,



артилерійських систем − 8 347 (+33) од,



РСЗВ − 934 (+2) од,



засобів ППО − 613 (+2) од,



літаків – 329 (+2) од,



гелікоптерів − 324 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 436 (+32) од,



крилатих ракет − 1 616 (+2) од,



кораблів/катерів − 22 (+0) од,



підводних човнів − 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 11 075 (+53) од,



спеціальної техніки − 1 234 (+5) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони ліквідували 760 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:особового складу − близько 353 950 (+760) осіб,танків − 5 877 (+19) од,бойових броньованих машин − 10 919 (+31) од,артилерійських систем − 8 347 (+33) од,РСЗВ − 934 (+2) од,засобів ППО − 613 (+2) од,літаків – 329 (+2) од,гелікоптерів − 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 436 (+32) од,крилатих ракет − 1 616 (+2) од,кораблів/катерів − 22 (+0) од,підводних човнів − 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 11 075 (+53) од,спеціальної техніки − 1 234 (+5) од.Дані уточнюються.

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