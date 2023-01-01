ЗСУ за добу знищили 750 окупантів
Сьогодні, 09:40
За минулу добу Сили оборони ліквідували 760 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 353 950 (+760) осіб,
танків − 5 877 (+19) од,
бойових броньованих машин − 10 919 (+31) од,
артилерійських систем − 8 347 (+33) од,
РСЗВ − 934 (+2) од,
засобів ППО − 613 (+2) од,
літаків – 329 (+2) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 436 (+32) од,
крилатих ракет − 1 616 (+2) од,
кораблів/катерів − 22 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 11 075 (+53) од,
спеціальної техніки − 1 234 (+5) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 353 950 (+760) осіб,
танків − 5 877 (+19) од,
бойових броньованих машин − 10 919 (+31) од,
артилерійських систем − 8 347 (+33) од,
РСЗВ − 934 (+2) од,
засобів ППО − 613 (+2) од,
літаків – 329 (+2) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 436 (+32) од,
крилатих ракет − 1 616 (+2) од,
кораблів/катерів − 22 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 11 075 (+53) од,
спеціальної техніки − 1 234 (+5) од.
Дані уточнюються.
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