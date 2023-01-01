ЗСУ за добу знищили 750 окупантів

ЗСУ за добу знищили 750 окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 760 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 353 950 (+760) осіб,

танків − 5 877 (+19) од,

бойових броньованих машин − 10 919 (+31) од,

артилерійських систем − 8 347 (+33) од,

РСЗВ − 934 (+2) од,

засобів ППО − 613 (+2) од,

літаків – 329 (+2) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 436 (+32) од,

крилатих ракет − 1 616 (+2) од,

кораблів/катерів − 22 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 11 075 (+53) од,

спеціальної техніки − 1 234 (+5) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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