Трагічна звістка з фронту: захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Артем Зуб

Артем Зуб.



Про це



"Знову трагічна і болюча звістка. У лавах небесного війська молодий, повний сил, відважний боєць із села Великий Обзир – Зуб Артем.



Непоправне горе родині і всій нашій громаді. Вічна, світла пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним людям ЗАХИСНИКА.



Ворогам не буде прощення за скоєні злочини. Дуже непросто нині продовжувати боротьбу, особливо, коли ворог забирає від нас найкращих людей.



Не переставаймо вірити у силу добра, правди та справедливості. Нехай настане мир і буде ПЕРЕМОГА! Христос Народився!!!" - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Знову трагічна і болюча звістка. У лавах небесного війська молодий, повний сил, відважний боєць із села Великий Обзир – Зуб Артем.Непоправне горе родині і всій нашій громаді. Вічна, світла пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним людям ЗАХИСНИКА.Ворогам не буде прощення за скоєні злочини. Дуже непросто нині продовжувати боротьбу, особливо, коли ворог забирає від нас найкращих людей.Не переставаймо вірити у силу добра, правди та справедливості. Нехай настане мир і буде ПЕРЕМОГА! Христос Народився!!!" - наголошують у громаді.

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