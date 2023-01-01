Сили ППО збили 28 дронів, дві ракети та два російських винищувачі
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У ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.
Обидві – знищено!" - йдеться в повідомленні.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.
Обидві – знищено!" - йдеться в повідомленні.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.
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