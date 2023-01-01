Сили ППО збили 28 дронів, дві ракети та два російських винищувачі





Про це



"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.



Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.

Обидві – знищено!" - йдеться в повідомленні.



Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.Про це повідомили у Повітряних силах."В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.Обидві – знищено!" - йдеться в повідомленні.Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

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