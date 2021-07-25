Прийомна родина з Волині взяла на виховання вісім дітей і підлітків

Скіберів живе у Володимирі. 15 років тому подружжя взяли із дитбудинку хлопчика. Відтоді прийомна сім'я взяла на виховання іще сімох дітей. Нині п'ятеро із них живуть із прийомними батьками.



Як розповіла Оксана Скібера, на виховання брали не лише малюків, але і підлітків, які теж потребують родини. Найменшій дитині нині три роки, найстаршому — 20.



Доки тато на роботі, каже мама, виховує дітей сама.



«Наша донечка хотіла братика і сестричку, щоб було багато дітей у сім'ї, і так ми вирішили познайомитися з дитиною із дитбудинку. У нас був хлопчик, ми його всиновили тоді. А потім воно затягнуло, бо дивишся на тих дітей і розумієш: а ось ще одній дитинці можна допомогти», — говорить Оксана Скибера.



Зі слів прийомної мами, знайти спільну мову з кожною новою дитиною із дитбудинку – важка праця.



Півтора року живе у родині Скиберів прийомна донька Світлана. Дівчина навчається на вчителя малювання початкових класів. Зі слів дівчини, у сім'ї їй подобається.



"З усіма зростаєш — це добре. Звісно, бувають конфлікти, але це сім'я, тут довго сваритися неможливо, ми всі один за одного", — каже Світлана.



Вадиму — 20 років, навчається на електротехніка. У прийомну родину він потрапив п'ять років тому.



"Пам'ятаю, як мені сказали, що тебе мають забрати. Я зрадів, бо знав, що попаду в сім'ю, зможу зрозуміти того самого слова "сім'я". До цього я постійно був самотній. Самотність вона тебе трішки з'їдає, це дуже важко морально перенести, тому сім'я – це значно краще", — вважає хлопець.



Зі слів Оксани Скібери, навчає дітей завжди піклуватися і допомагати один одному. Наразі хлопці і дівчата живуть в окремих кімнатах і вчаться самостійно стежити за порядком.



Жінка каже: брати у родину дітей підліткового віку не боялася.



"Старша дитина вже бачила ту біду, несправедливість. І коли вона відчуває ту любов, ту підтримку – це не передати, це треба відчути. Я пам'ятаю очі Вадима, який питав чи те можна, чи справді те купимо, це такі емоції. Такі діти ще більше потребують тепла", — додала прийомна мама.



Скільки дітей-сиріт на Волині ще чекають родину



Станом на грудень на Волині на обліку з усиновлення перебуває 380 дітей, розповіла Суспільному начальниця обласної служби у справах дітей Алла Оніщук.



Усього Волині є 62 прийомні сім’ї, в яких проживають 126 дітей.



"На усиновлення у нас чекають не лише діти молодшого віку, а й діти старшого віку і сімейні групи дітей. Основна частина дітей, які чекають на своїх батьків — це діти старшого віку і 10 і 12, і 15 років. Вони теж чекають на своїх батьків", — зазначила посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родинаживе у Володимирі. 15 років тому подружжя взяли із дитбудинку хлопчика. Відтоді прийомна сім'я взяла на виховання іще сімох дітей. Нині п'ятеро із них живуть із прийомними батьками.Як розповіла Суспільному , на виховання брали не лише малюків, але і підлітків, які теж потребують родини. Найменшій дитині нині три роки, найстаршому — 20.Доки тато на роботі, каже мама, виховує дітей сама.«Наша донечка хотіла братика і сестричку, щоб було багато дітей у сім'ї, і так ми вирішили познайомитися з дитиною із дитбудинку. У нас був хлопчик, ми його всиновили тоді. А потім воно затягнуло, бо дивишся на тих дітей і розумієш: а ось ще одній дитинці можна допомогти», — говорить Оксана Скибера.Зі слів прийомної мами, знайти спільну мову з кожною новою дитиною із дитбудинку – важка праця.Півтора року живе у родині Скиберів прийомна донька. Дівчина навчається на вчителя малювання початкових класів. Зі слів дівчини, у сім'ї їй подобається."З усіма зростаєш — це добре. Звісно, бувають конфлікти, але це сім'я, тут довго сваритися неможливо, ми всі один за одного", — каже Світлана.— 20 років, навчається на електротехніка. У прийомну родину він потрапив п'ять років тому."Пам'ятаю, як мені сказали, що тебе мають забрати. Я зрадів, бо знав, що попаду в сім'ю, зможу зрозуміти того самого слова "сім'я". До цього я постійно був самотній. Самотність вона тебе трішки з'їдає, це дуже важко морально перенести, тому сім'я – це значно краще", — вважає хлопець.Зі слів Оксани Скібери, навчає дітей завжди піклуватися і допомагати один одному. Наразі хлопці і дівчата живуть в окремих кімнатах і вчаться самостійно стежити за порядком.Жінка каже: брати у родину дітей підліткового віку не боялася."Старша дитина вже бачила ту біду, несправедливість. І коли вона відчуває ту любов, ту підтримку – це не передати, це треба відчути. Я пам'ятаю очі Вадима, який питав чи те можна, чи справді те купимо, це такі емоції. Такі діти ще більше потребують тепла", — додала прийомна мама.Станом на грудень на Волині на обліку з усиновлення перебуває 380 дітей, розповіла Суспільному начальниця обласної служби у справах дітейУсього Волині є 62 прийомні сім’ї, в яких проживають 126 дітей."На усиновлення у нас чекають не лише діти молодшого віку, а й діти старшого віку і сімейні групи дітей. Основна частина дітей, які чекають на своїх батьків — це діти старшого віку і 10 і 12, і 15 років. Вони теж чекають на своїх батьків", — зазначила посадовиця.

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