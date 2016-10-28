«Я люблю коло них ходити»: 85-річна волинянка доглядає за сімома коровами

Хіонія Ляцевич у своєму господарстві тримає сім голів великої рогатої худоби: п'ять корів, теличку і теля.







Корів пенсіонерка доїть вручну. Щодня в середньому корови дають до 20 літрів молока. Молоко здає по сім гривень за літер. Каже: заготівельники платять мало.



Роботи біля худоби вдосталь, розповідає жінка. Вранці коровам дає сіно, в обід січку з макухою та жомом.



"Поки тримаю, нікому не віддаю худобу і буду тримати, хіба вже як умру... Я люблю коло них ходити, поки живу", — говорить жінка.



У хаті, яку побудувала, Хіонія Миколаївна живе одна. Сім’ї немає. Попри поважний вік, жінка сама дає собі раду, сам білить хату, готує їсти та доглядає за господарством. Жодного разу, говорить жінка, не лежала у лікарні.



Сама ж народилася у багатодітній сім'ї, тож з малечку була привчена до роботи.



"У 18 років поїхала у Запорізьку область у Пологовський район на роботу. Працювала дояркою. Зраз ту територію розбили", — говорить жінка.



Телевізор пенсіонерка не дивиться. Жінка каже, що вечорами малює та вишиває хрестиком, а новини дізнається з радіо.



"Все слухаю, що там не балакають. Що ж ... війна. Багато людей гине безневинних, страждають і дітки, і жінки, тільки почуєш скільки загинуло, скільки поранено...", — каже Хіонія Ляцевич.



Найбільші мрії пенсіонерки — міцне здоров'я та мир в Україні.

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