Поліція на Різдво посилить охорону громадських місць та церков

На Різдво близько 20 тисяч поліцейських слідкуватимуть за дотриманням правопорядку та безпекою дорожнього руху.Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності НПУв ефірі марафону "Єдині новини"."Основні зусилля та наряди будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також у місця масового перебування громадян", — сказав посадовець.Серединський закликав громадян свідомо поставитися до святкувань і дотримуватися елементарних вимог правового режиму воєнного стану, який діє в Україні.Заступник начальника департаменту превентивної діяльності нагадав, що за порушення комендантської години поліцейські мають право доправляти громадян до райвідділів для встановлення причини свідомого правопорушення.Посадовець також наголосив, що правоохоронців реагуватимуть на порушення комендантської години закладами харчування."Окремо зазначу про заборону на використання будь-яких салютних установок і петард. Всім нам достатньо вже вибухів на території України. Нагадаю, що для порушників у нас є відповідна адміністративна та кримінальна відповідальність", — додав Серединський.