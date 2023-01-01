Судили лучанку, яка збила мотоцикліста: яке покарання їй обрали
Сьогодні, 01:30
В обласному центрі Волині судили водійку легковика, яка збила 16-річного мотоцикліста у Старому місті. Луцький міськрайонний суд ухвалив вирок, відповідно до якого лучанка отримала умовне покарання.
ДТП трапилася 2 квітня в обідню пору на вулиці Данила Галицького. Олександра Л. на автомобілі Toyota Corolla повертала ліворуч до будинку на вулиці Драгоманова, 1 та допустила зіткнення з мотоциклом Viper ZS200A-3, який рухався у зустрічному напрямку. Перед початком повороту жінка не переконалася, що це буде безпечно і не створить перешкод та небезпеки іншим учасникам руху, інформує ІА Волинські новини.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, переломів та інших травм.
Олександра Л. визнала свою вину і розкаялася у вчиненому. Водійка зауважила, що частково відшкодувала збитки: під час лікування збитого нею мотоцикліста вона дала 50 тисяч гривень.
Неповнолітній потерпілий розповів у суді, що він не пам`ятає як та куди їхав, а також моменту зіткнення, оскільки після ДТП він втратив свідомість та тривалий час перебував в комі. Він просив суд суворо покарати обвинувачену.
Врахувавши щире каяття та активну волонтерська діяльність Олександри Л. в допомозі Збройним силам України, суд призначив їй три з половиною роки позбавлення волі, яке замінив на трьохрічний іспитовий термін. На користь представника неповнолітнього потерпілого суд стягнув з винуватиці ДТП 100 тисяч гривень моральної шкоди.
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ДТП трапилася 2 квітня в обідню пору на вулиці Данила Галицького. Олександра Л. на автомобілі Toyota Corolla повертала ліворуч до будинку на вулиці Драгоманова, 1 та допустила зіткнення з мотоциклом Viper ZS200A-3, який рухався у зустрічному напрямку. Перед початком повороту жінка не переконалася, що це буде безпечно і не створить перешкод та небезпеки іншим учасникам руху, інформує ІА Волинські новини.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, переломів та інших травм.
Олександра Л. визнала свою вину і розкаялася у вчиненому. Водійка зауважила, що частково відшкодувала збитки: під час лікування збитого нею мотоцикліста вона дала 50 тисяч гривень.
Неповнолітній потерпілий розповів у суді, що він не пам`ятає як та куди їхав, а також моменту зіткнення, оскільки після ДТП він втратив свідомість та тривалий час перебував в комі. Він просив суд суворо покарати обвинувачену.
Врахувавши щире каяття та активну волонтерська діяльність Олександри Л. в допомозі Збройним силам України, суд призначив їй три з половиною роки позбавлення волі, яке замінив на трьохрічний іспитовий термін. На користь представника неповнолітнього потерпілого суд стягнув з винуватиці ДТП 100 тисяч гривень моральної шкоди.
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