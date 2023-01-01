25 грудня на Волині: гортаючи календар

25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 25 грудня, християни святкують Різдво Христове. У 2017 році в Україні вперше офіційно відзначили це свято.

Інформаційне агенство ВолиньPost вітає усіх волинян із Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій, які зроблять ваше життя кращим!

День народження сьогодні святкує актор Волинського українського академічного облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Анатолій Романюк.

У неділю, 25 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Леонід, Ісус, Марія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: календар, свята, дні народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відчути дух Різдва: як волинські прикордонники зустрічали Святвечір
24 грудень, 23:33
На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом
24 грудень, 22:38
Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом
24 грудень, 22:05
Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ розповів, чому святкуємо Різдво 25 грудня
24 грудень, 21:31
Схожі новини
21 грудня на Волині: гортаючи календар 21 грудня на Волині: гортаючи календар
21 грудень, 00:00
19 грудня на Волині: гортаючи календар 19 грудня на Волині: гортаючи календар
19 грудень, 00:00
18 грудня на Волині: гортаючи календар 18 грудня на Волині: гортаючи календар
18 грудень, 00:00
29 листопада на Волині: гортаючи календар 29 листопада на Волині: гортаючи календар
29 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Відчути дух Різдва: як волинські прикордонники зустрічали Святвечір
24 грудень, 23:33
 0
На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом
24 грудень, 22:38
 0
Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом
24 грудень, 22:05
 0
Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ розповів, чому святкуємо Різдво 25 грудня
24 грудень, 21:31
 0
Медіа
відео
1/8