На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом
Сьогодні, 22:38
На Волині 23 грудня попрощалися й провели в останню земну дорогу захисника, військовослужбовця ЗСУ Михайла Ковба.
Про це інформує Колківська громада.
Велелюдною пішою ходою траурний кортеж Героя прямував від дому захисника, де він провів останню ніч, до храму Святого Миколая Чудотворця ПЦУ. Поховали Героя у селі Нічогівка.
Нагадаємо, Ковб Михайло Олександрович 20.11.2001 р.н. родом з села Велика Осниця.
Під час виконання бойового завдання, виявивши мужність і стійкість, в результаті ворожого обстрілу, Михайло Ковб загинув 13 грудня 2023 року в Донецькій області.
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Про це інформує Колківська громада.
Велелюдною пішою ходою траурний кортеж Героя прямував від дому захисника, де він провів останню ніч, до храму Святого Миколая Чудотворця ПЦУ. Поховали Героя у селі Нічогівка.
Нагадаємо, Ковб Михайло Олександрович 20.11.2001 р.н. родом з села Велика Осниця.
Під час виконання бойового завдання, виявивши мужність і стійкість, в результаті ворожого обстрілу, Михайло Ковб загинув 13 грудня 2023 року в Донецькій області.
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