На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом

На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом
На Волині 23 грудня попрощалися й провели в останню земну дорогу захисника, військовослужбовця ЗСУ Михайла Ковба.

Про це інформує Колківська громада.

Велелюдною пішою ходою траурний кортеж Героя прямував від дому захисника, де він провів останню ніч, до храму Святого Миколая Чудотворця ПЦУ. Поховали Героя у селі Нічогівка.

Нагадаємо, Ковб Михайло Олександрович 20.11.2001 р.н. родом з села Велика Осниця.

Під час виконання бойового завдання, виявивши мужність і стійкість, в результаті ворожого обстрілу, Михайло Ковб загинув 13 грудня 2023 року в Донецькій області.

На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом

На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом

На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом

На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом

На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом

На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом

На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Похорон військового, траурний кортеж, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відчути дух Різдва: як волинські прикордонники зустрічали Святвечір
Сьогодні, 23:33
На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом
Сьогодні, 22:38
Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом
Сьогодні, 22:05
Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ розповів, чому святкуємо Різдво 25 грудня
Сьогодні, 21:31
Корупція на Волинській митниці: викрили схему контрабандистів, які обдурили державу на пів мільярда гривень
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука Вважався зниклим безвісти: на Волині поховали 22-річного Героя Андрія Мельничука
08 листопад, 23:16
Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського Ратнівчани навколішки зустріли кортеж із тілом загиблого Героя Віталія Козловського
08 листопад, 22:12
Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим
08 листопад, 20:15
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя Анатолія Любчика Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя Анатолія Любчика
06 листопад, 21:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відчути дух Різдва: як волинські прикордонники зустрічали Святвечір
Сьогодні, 23:33
 0
На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом
Сьогодні, 22:38
 0
Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом
Сьогодні, 22:05
 0
Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ розповів, чому святкуємо Різдво 25 грудня
Сьогодні, 21:31
 0
Корупція на Волинській митниці: викрили схему контрабандистів, які обдурили державу на пів мільярда гривень
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8