Відчути дух Різдва: як волинські прикордонники зустрічали Святвечір

Відчути дух Різдва: як волинські прикордонники зустрічали Святвечір
З появою першої зірки військовослужбовці, які проходять строкову військову службу в прикордонних підрозділах на Волині зібралися за святковим столом. Кутю, вареники, узвар та інші традиційні страви приготували для хлопців, аби, перебуваючи далеко від рідних домівок, вони також відчули дух Різдва та родинну атмосферу свята.

Разом зі строковиками таїнство святої вечері розділило керівництво прикордонного загону та військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак.

Про це інформує на сторінці у Фейсбуку Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Отець прочитав прикордонникам Різдвяне послання митрополита Луцького і Волинського Михаїла і побажав мудрості та відданого служіння своєму народові в цей непростий та тривожний для нашої Батьківщини час.

Після святкової вечері військовослужбовцям вручили солодкі подарунки, а також вітальні патріотичні листівки від школярів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Святвечір, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відчути дух Різдва: як волинські прикордонники зустрічали Святвечір
Сьогодні, 23:33
На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом
Сьогодні, 22:38
Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом
Сьогодні, 22:05
Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ розповів, чому святкуємо Різдво 25 грудня
Сьогодні, 21:31
Корупція на Волинській митниці: викрили схему контрабандистів, які обдурили державу на пів мільярда гривень
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Коли над Луцьком зійде перша зірка на Святвечір Коли над Луцьком зійде перша зірка на Святвечір
Сьогодні, 13:10
На Сумщині 6 українських прикордонників потрапили у російський полон На Сумщині 6 українських прикордонників потрапили у російський полон
16 грудень, 22:33
Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині
14 грудень, 11:30
Волинські прикордонники затримали 40-річного чоловіка, який хотів незаконно дістатися до Польщі Волинські прикордонники затримали 40-річного чоловіка, який хотів незаконно дістатися до Польщі
24 листопад, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відчути дух Різдва: як волинські прикордонники зустрічали Святвечір
Сьогодні, 23:33
 0
На Волині попрощались із 22-річним Героєм Михайлом Ковбом
Сьогодні, 22:38
 0
Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом
Сьогодні, 22:05
 0
Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ розповів, чому святкуємо Різдво 25 грудня
Сьогодні, 21:31
 0
Корупція на Волинській митниці: викрили схему контрабандистів, які обдурили державу на пів мільярда гривень
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8