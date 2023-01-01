Відчути дух Різдва: як волинські прикордонники зустрічали Святвечір
Сьогодні, 23:33
З появою першої зірки військовослужбовці, які проходять строкову військову службу в прикордонних підрозділах на Волині зібралися за святковим столом. Кутю, вареники, узвар та інші традиційні страви приготували для хлопців, аби, перебуваючи далеко від рідних домівок, вони також відчули дух Різдва та родинну атмосферу свята.
Разом зі строковиками таїнство святої вечері розділило керівництво прикордонного загону та військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак.
Про це інформує на сторінці у Фейсбуку Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Отець прочитав прикордонникам Різдвяне послання митрополита Луцького і Волинського Михаїла і побажав мудрості та відданого служіння своєму народові в цей непростий та тривожний для нашої Батьківщини час.
Після святкової вечері військовослужбовцям вручили солодкі подарунки, а також вітальні патріотичні листівки від школярів.
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Разом зі строковиками таїнство святої вечері розділило керівництво прикордонного загону та військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак.
Про це інформує на сторінці у Фейсбуку Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Отець прочитав прикордонникам Різдвяне послання митрополита Луцького і Волинського Михаїла і побажав мудрості та відданого служіння своєму народові в цей непростий та тривожний для нашої Батьківщини час.
Після святкової вечері військовослужбовцям вручили солодкі подарунки, а також вітальні патріотичні листівки від школярів.
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