Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом

"Мільйони українців сьогодні чекають на появу в небі першої зорі, що сповіщає про настання Різдва Христового. Свята, яке має багато відтінків. Велике церковне свято. Важливе народне свято. Родинне свято. Різдво, яке завжди люблять діти й чекають дорослі. Різдво, яке наповнює серця світлом. Різдво, яке завжди дарує надію", — сказав глава держави.зазначив, що "вже другий рік, як українців дізналися ще одну форму Різдва, ще один його вимір — це Різдво у часи повномасштабної війни, Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак"."І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас удома. І не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом. І як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв'язку. Як радісно побачити на екрані "пташечок", які означають, що повідомлення доставлено й прочитано. Як важливо отримати відповідь від них", — підкреслив президент.Глава держави пояснив, що "час напередодні Різдва — час найдовших ночей у році, але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати"."Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє", — наголосив Зеленський.Президент вказав, що українці промовляють спільну молитву за свободу, за перемогу, за Україну, за день, коли зможуть зібратися вдома у мирний рік мирного Різдва."Дорогі українці! Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Нехай у ваших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а домівки — любов і достаток. Як казали й співали наші предки колись: "Щоб уродилось небо і земля. Небо зорями, земля квітами. Дай Бог!" І як скажемо ми сьогодні: "Щоб уродилась наша Україна. Перемогою й миром. Дай Бог!", — додав глава держави.