Залужний привітав із Різдвом усіх воїнів

Залужний привітав із Різдвом усіх воїнів
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний у неділю, 24 грудня, опублікував різдвяне привітання.

Його звернення до побратимів та посестер опубліковано в Telegram-каналі.

“Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок”, - написав він.

Залужний закликав у ці різдвяні дні вшанувати тих, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу.

“Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!Христос народився! Славімо Його!” - завершив привітання головнокомандувач ЗСУ.

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Теги: Різдво, привітання, Валерій Залужний
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