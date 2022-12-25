Залужний привітав із Різдвом усіх воїнів

Головнокомандувач Збройних сил України генералу неділю, 24 грудня, опублікував різдвяне привітання.Його звернення до побратимів та посестер опубліковано в Telegram-каналі.“Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок”, - написав він.Залужний закликав у ці різдвяні дні вшанувати тих, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу.“Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!Христос народився! Славімо Його!” - завершив привітання головнокомандувач ЗСУ.