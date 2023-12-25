У розвідці підтвердили, що путін хоче «закінчити війну», але на умовах росії

У розвідці підтвердили, що путін хоче «закінчити війну», але на умовах росії
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що росія хоче якнайшвидше закінчити війну проти України, але на своїх умовах.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, пише LB.ua.

Юсов наголосив, що за міжнароднм правом росія є злочинною державою і має понести покарання.

"Звичайно, вони хотіли б якнайшвидше закінчити вторгнення. Інша річ – на яких умовах. Україна, звісно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців", – сказав він.

Юсов також зазначив, що матеріали у західних виданнях говорять про те, що там не забувають про Україну.

"Потрібен моніторинг, аналіз та роз'яснення можливих намірів, які стоять за цими публікаціями. Ми бачимо зараз цілу низку присвячених Україні матеріалів на перших сторінках провідних видань. Це часто дискусійні матеріали, і ми повинні доносити нашу позицію", – резюмував розвідник.

Нагадаємо, що газета The New York Times написала, що путін як мінімум з вересня 2023 року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій. Журналісти посилалися на неназваних двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також американських та міжнародних чиновників, які отримали ці "сигнали" від посланців путіна.

Раніше в НАТО заявляли, що не бачать ознак того, що Путін готується до миру.

Президент України та інші представники влади неодноразово наголошували, що переговори з рф неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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