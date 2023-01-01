Посмертну нагороду волинського Героя отримала сестра

Анатолія Савчука з Волині, котрий помер внаслідок отриманого тяжкого поранення на війні, вручили його посмертну нагороду.



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Захисник Анатолій Савчук нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. На жаль, посмертно. Вручаючи цю високу нагороду сестрі воїна представники Другого відділу районного центру комплектування та соціальної підтримки висловили співчуття та слова вдячності.



Нагадаємо, солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Анатолій Савчук помер 21 травня 2023 року, внаслідок отриманого 17 квітня на Донеччині поранення.



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