У центрі Луцька на пішохідному переході збили 65-річного чоловіка: його госпіталізували

У центрі Луцька на пішохідному переході збили 65-річного чоловіка: його госпіталізували
Сьогодні, 22 січня, у центрі Луцька трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Сьогодні близько 14:00 години у Луцьку поблизу ЦУМа 33-річний водій автомобіля "Нісан" скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок аварії 65-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували для надання медичної допомоги.

На місці працюють патрульні, медики та слідчо-оперативна група.

Як прокоментував Інформаційному агентству ВолиньPost завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік, у потерпілого - перелом черепа та сплутана свідомість.

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Теги: Луцьк, ДТП, пішохід
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