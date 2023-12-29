У центрі Луцька на пішохідному переході збили 65-річного чоловіка: його госпіталізували





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Сьогодні близько 14:00 години у Луцьку поблизу ЦУМа 33-річний водій автомобіля "Нісан" скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок аварії 65-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували для надання медичної допомоги.



На місці працюють патрульні, медики та слідчо-оперативна група.



Як прокоментував Інформаційному агентству ВолиньPost завідувач відділу оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік, у потерпілого - перелом черепа та сплутана свідомість.

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