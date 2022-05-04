У Луцьку розгорнули 200-метровий прапор України
Сьогодні, 15:26
До Дня Соборності України у Луцьку сьогодні, 22 січня, розгорнули 200-метровий прапор, створивши символічний "ланцюг єдності".
Про це в телеграмі інформує Суспільне. Луцьк.
У Луцьку з нагоди Дня Соборності України стартувала національно-патріотична акція «Ланцюг Єднання». Захід розпочався із запізненням через повітряну тривогу, яка тривала понад годину, - пише ВСН.
Колона для проведення акції «Ланцюг єднання» сформувалася за маршрутом: Театральний майдан - вулиця Лесі Українки - площа Злуки.
Довідково:
Щорічно 22 січня в Україні відзначається День Соборності. Цього дня більш ніж 100 років тому було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Традиційно у цей день в Україні створюється "живий ланцюг", який символізує єдність та волю українського народу до свободи став. Перша така акція була організована патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту злуки.
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Про це в телеграмі інформує Суспільне. Луцьк.
У Луцьку з нагоди Дня Соборності України стартувала національно-патріотична акція «Ланцюг Єднання». Захід розпочався із запізненням через повітряну тривогу, яка тривала понад годину, - пише ВСН.
Колона для проведення акції «Ланцюг єднання» сформувалася за маршрутом: Театральний майдан - вулиця Лесі Українки - площа Злуки.
Довідково:
Щорічно 22 січня в Україні відзначається День Соборності. Цього дня більш ніж 100 років тому було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Традиційно у цей день в Україні створюється "живий ланцюг", який символізує єдність та волю українського народу до свободи став. Перша така акція була організована патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту злуки.
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