У Луцьку розгорнули 200-метровий прапор України





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У Луцьку з нагоди Дня Соборності України стартувала національно-патріотична акція «Ланцюг Єднання». Захід розпочався із запізненням через повітряну тривогу, яка тривала понад годину, - пише



Колона для проведення акції «Ланцюг єднання» сформувалася за маршрутом: Театральний майдан - вулиця Лесі Українки - площа Злуки.



Довідково:



Щорічно 22 січня в Україні відзначається День Соборності. Цього дня більш ніж 100 років тому було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Традиційно у цей день в Україні створюється "живий ланцюг", який символізує єдність та волю українського народу до свободи став. Перша така акція була організована патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту злуки.



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