Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки

Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Сьогодні, 22 січня, у День Соборності України, у Луцьку відбулися урочистості, присвячені історичній події.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.

У 105-у річницю представники влади разом із громадськістю, духовенством та представниками Збройних сил поклали квіти до пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України".
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки

Розпочали захід зі спільного виконання Державного Гімну України. Потому присутні хвилиною мовчання вшанували тих, хто у різний спосіб словом та ділом виборював свободу, відстоюючи ідеали справедливості й демократії. А священники відслужили громадську панахиду.
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки

У далекому 1919-му році саме у цей день було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Ця подія стала знаковою для багатьох поколінь. Вона ототожнює одвічне прагнення українців бути неподільними.
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки

«У цей важкий для нашої країни час, коли ми виборюємо свою свободу та незалежність, День Соборності є для українського народу знаковим, адже потрібно бути єдиними та сильними, аби побороти та вигнати з нашої землі російських загарбників», - йдеться у повідомленні.
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки

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Теги: урочистості, Луцьк
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