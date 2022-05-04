Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки

Сьогодні, 22 січня, у День Соборності України, у Луцьку відбулися урочистості, присвячені історичній події.Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.У 105-у річницю представники влади разом із громадськістю, духовенством та представниками Збройних сил поклали квіти до пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України".Розпочали захід зі спільного виконання Державного Гімну України. Потому присутні хвилиною мовчання вшанували тих, хто у різний спосіб словом та ділом виборював свободу, відстоюючи ідеали справедливості й демократії. А священники відслужили громадську панахиду.У далекому 1919-му році саме у цей день було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Ця подія стала знаковою для багатьох поколінь. Вона ототожнює одвічне«У цей важкий для нашої країни час, коли ми виборюємо свою свободу та незалежність, День Соборності є для українського народу знаковим, адже потрібно бути єдиними та сильними, аби побороти та вигнати з нашої землі російських загарбників», - йдеться у повідомленні.