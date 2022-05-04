Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Сьогодні, 13:44
Сьогодні, 22 січня, у День Соборності України, у Луцьку відбулися урочистості, присвячені історичній події.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
У 105-у річницю представники влади разом із громадськістю, духовенством та представниками Збройних сил поклали квіти до пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України".
Розпочали захід зі спільного виконання Державного Гімну України. Потому присутні хвилиною мовчання вшанували тих, хто у різний спосіб словом та ділом виборював свободу, відстоюючи ідеали справедливості й демократії. А священники відслужили громадську панахиду.
У далекому 1919-му році саме у цей день було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Ця подія стала знаковою для багатьох поколінь. Вона ототожнює одвічне прагнення українців бути неподільними.
«У цей важкий для нашої країни час, коли ми виборюємо свою свободу та незалежність, День Соборності є для українського народу знаковим, адже потрібно бути єдиними та сильними, аби побороти та вигнати з нашої землі російських загарбників», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
У 105-у річницю представники влади разом із громадськістю, духовенством та представниками Збройних сил поклали квіти до пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України".
Розпочали захід зі спільного виконання Державного Гімну України. Потому присутні хвилиною мовчання вшанували тих, хто у різний спосіб словом та ділом виборював свободу, відстоюючи ідеали справедливості й демократії. А священники відслужили громадську панахиду.
У далекому 1919-му році саме у цей день було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Ця подія стала знаковою для багатьох поколінь. Вона ототожнює одвічне прагнення українців бути неподільними.
«У цей важкий для нашої країни час, коли ми виборюємо свою свободу та незалежність, День Соборності є для українського народу знаковим, адже потрібно бути єдиними та сильними, аби побороти та вигнати з нашої землі російських загарбників», - йдеться у повідомленні.
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