Луцька поліція просить допомоги у розшуку крадійок

Луцька поліція просить допомоги у розшуку крадійок
У Луцьку працівники поліції розшукують осіб, які ймовірно причетні до скоєння крадіжок.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетні до скоєння крадіжок із магазину, що по проспекту Соборності у Луцьку.

«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про осіб на фото, повідомити поліцію за номерами телефонів: 380950949078, 0986630036 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - зазначили у поліції.


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Теги: розшук, Волинь
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