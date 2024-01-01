Луцька поліція просить допомоги у розшуку крадійок
Сьогодні, 14:01
У Луцьку працівники поліції розшукують осіб, які ймовірно причетні до скоєння крадіжок.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетні до скоєння крадіжок із магазину, що по проспекту Соборності у Луцьку.
«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про осіб на фото, повідомити поліцію за номерами телефонів: 380950949078, 0986630036 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - зазначили у поліції.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетні до скоєння крадіжок із магазину, що по проспекту Соборності у Луцьку.
«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про осіб на фото, повідомити поліцію за номерами телефонів: 380950949078, 0986630036 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - зазначили у поліції.
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