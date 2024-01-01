Луцька поліція просить допомоги у розшуку крадійок





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетні до скоєння крадіжок із магазину, що по проспекту Соборності у Луцьку.



«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про осіб на фото, повідомити поліцію за номерами телефонів: 380950949078, 0986630036 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - зазначили у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку працівники поліції розшукують осіб, які ймовірно причетні до скоєння крадіжок.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють осіб, які можуть бути причетні доіз магазину, що по проспекту Соборності у Луцьку.«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про осіб на фото, повідомити поліцію за номерами телефонів: 380950949078, 0986630036 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - зазначили у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію