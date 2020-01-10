Жінку, яка вкрала продукти та засоби гігієни в Ковелі, засудили до 5 років тюрми





Відповідний вирок ухвалив Ковельський міськрайонний суд, пишуть



Як стало відомо, у серпні 2023 року, перебуваючи у магазині «Сім-23» на вулиці Грушевського в Ковелі, Юлія С. викрала з полиць магазину хамон «Maestro», філе оселедця, тампони, сосиски та ковбаски на загальну суму 536,83 грн. Не розрахувавшись, волинянка вийшла з магазину.



Під час судового розслідування жінка визнала свою вину. Як пояснила, вона скоїла крадіжку, бо не мала грошей на придбання продуктів харчування для дітей.



Проте, як засвідчила матір злодійки, її донька веде аморальний спосіб життя, вживає наркотичні речовини, зловживає спиртними напоями, залишила трьох малолітніх дітей і вже понад два роки ними не опікується. Крім того, рішенням суду вона була позбавлена батьківських прав.



Також стало відомо, що Юлія С. неодноразово вчиняла дрібні крадіжки у різних магазинах.



Тож суд відхилив доводи обвинуваченої про існування тяжких життєвих обставин, які спонукали її до протиправної поведінки.



Врахувавши, що жінка має невідбутий умовний строк за попереднім вироком, суд приєднав до нового вироку частково невідбуте покарання та призначив 5 років і один місяць позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Раніше судиму волинянку, яку поцупила із магазину в Ковелі продукти харчування та засоби гігієни, засудили до 5 років позбавлення волі.Відповідний вирок ухвалив Ковельський міськрайонний суд, пишуть Волинські новини. Як стало відомо, у серпні 2023 року, перебуваючи у магазині «Сім-23» на вулиці Грушевського в Ковелі, Юлія С. викрала з полиць магазину хамон «Maestro», філе оселедця, тампони, сосиски та ковбаски на загальну суму 536,83 грн. Не розрахувавшись, волинянка вийшла з магазину.Під час судового розслідування жінка визнала свою вину. Як пояснила, вона скоїла крадіжку, бо не мала грошей на придбання продуктів харчування для дітей.Проте, як засвідчила матір злодійки, її донька веде аморальний спосіб життя, вживає наркотичні речовини, зловживає спиртними напоями, залишила трьох малолітніх дітей і вже понад два роки ними не опікується. Крім того, рішенням суду вона була позбавлена батьківських прав.Також стало відомо, що Юлія С. неодноразово вчиняла дрібні крадіжки у різних магазинах.Тож суд відхилив доводи обвинуваченої про існування тяжких життєвих обставин, які спонукали її до протиправної поведінки.Врахувавши, що жінка має невідбутий умовний строк за попереднім вироком, суд приєднав до нового вироку частково невідбуте покарання та призначив 5 років і один місяць позбавлення волі.

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