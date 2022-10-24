Волинські нацгвардійці отримали сучасні безпілотники
Сьогодні, 15:01
Волинські нацгвардійці завдяки допомозі місцевих громад отримали сучасні безпілотники DJI Mavic 3T та антидронову рушницю.
ПРо це повідомили у фейсбуці військової частини 1141 Національної гвардії України.
"Техніку для гвардійців передали голова Володимирівської міської ради Ігор Пальонка та голова Поворської громади - Інна Бондарчук. Ці дрони будуть допомагати підрозділам Національної гвардії виконувати службово-бойові завдання.
Командир волинського підрозділу гвардійців подякував представникам громад за патріотичну позицію і вагомий внесок у справу захисту суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у повідомленні.
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ПРо це повідомили у фейсбуці військової частини 1141 Національної гвардії України.
"Техніку для гвардійців передали голова Володимирівської міської ради Ігор Пальонка та голова Поворської громади - Інна Бондарчук. Ці дрони будуть допомагати підрозділам Національної гвардії виконувати службово-бойові завдання.
Командир волинського підрозділу гвардійців подякував представникам громад за патріотичну позицію і вагомий внесок у справу захисту суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у повідомленні.
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