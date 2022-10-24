Волинські нацгвардійці отримали сучасні безпілотники





ПРо це повідомили у фейсбуці військової частини 1141 Національної гвардії України.



"Техніку для гвардійців передали голова Володимирівської міської ради Ігор Пальонка та голова Поворської громади - Інна Бондарчук. Ці дрони будуть допомагати підрозділам Національної гвардії виконувати службово-бойові завдання.

Командир волинського підрозділу гвардійців подякував представникам громад за патріотичну позицію і вагомий внесок у справу захисту суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські нацгвардійці завдяки допомозі місцевих громад отримали сучасні безпілотники DJI Mavic 3T та антидронову рушницю.ПРо це повідомили у фейсбуці військової частини 1141 Національної гвардії України."Техніку для гвардійців передали голова Володимирівської міської радита голова Поворської громади -Ці дрони будуть допомагати підрозділам Національної гвардії виконувати службово-бойові завдання.Командир волинського підрозділу гвардійців подякував представникам громад за патріотичну позицію і вагомий внесок у справу захисту суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у повідомленні.

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