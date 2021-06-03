На Волині авто з'їхало в кювет та перевернулося

На Волині авто з'їхало в кювет та перевернулося
Сьогодні о 12:22 до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що у селі Соловичі Ковельського району перевернувся автомобіль.

Про це повідомили волинські рятувальники у фейсбуці.

На місце події прибули рятувальники 17 ДПРЧ селища Турійськ, які за допомогою тросу перевернули та витягнули автомобіль з кювета.

У волинському управлінні ДСНС застерігають водіїв бути уважними на дорогах та дотримуватимя правил дорожонього руху.

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Теги: Волинь, аварія, кювет
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