Прикордонники вимагають від чоловіків документи із ТЦК: чи це законно





Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, пише



Він пояснив, що така ретельність перевірки прикордонниками документів з ТЦК, військово-облікові документів, де зокрема є відмітка про відстрочку від призову, пов'язана із збільшенням кількості підроблених документів.



"Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Держприкордонслужбі України запевняють, що прикордонники під час посиленої перевірки документів чоловіків діють в рамках законодавства, відповідно до воєнного стану.Про це сказав речник ДПСУ, пише ТСН Він пояснив, що така ретельність перевірки прикордонниками документів з ТЦК, військово-облікові документів, де зокрема є відмітка про відстрочку від призову, пов'язана із збільшенням кількості підроблених документів."Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон", - сказав він.

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