Прикордонники вимагають від чоловіків документи із ТЦК: чи це законно

Прикордонники вимагають від чоловіків документи із ТЦК: чи це законно
У Держприкордонслужбі України запевняють, що прикордонники під час посиленої перевірки документів чоловіків діють в рамках законодавства, відповідно до воєнного стану.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, пише ТСН.

Він пояснив, що така ретельність перевірки прикордонниками документів з ТЦК, військово-облікові документів, де зокрема є відмітка про відстрочку від призову, пов'язана із збільшенням кількості підроблених документів.

"Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон", - сказав він.

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Теги: прикордонники, виїзд, чоловіки, довідка, ТЦК, варте уваги
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