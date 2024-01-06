ЗСУ ліквідували російського підполковника під час атаки на аеродром у Саках

ЗСУ ліквідували російського підполковника під час атаки на аеродром у Саках
Сили оборони України ліквідували заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку РФ, підполковника Олександра Чорнобривого.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), пише NV.

Це сталося під час атаки на військовий аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму.

«Успішно демобілізовано. Заступник командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник Чорнобривий Олександр. Феєрверк на аеродромі Саки в ніч з 5−6.01.2024», — написав Штефан у своєму телеграмі.

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Теги: війна, росія, підполковник, Саки
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