Затримано 4 ухилянтів, які користувалися порадами телеграм-каналу, щоб виїхати в Молдову
Сьогодні, 12:13
Українські прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які намагались втекти до Молдови, користуючись порадами з телеграм-каналу.
Про це повідомляє в телеграмі Держприкордонслужба.
«У «консультантів» і ціна була встановлена: від 3 до 5 тисячі доларів США. Чоловіки отримали інструкцію, дісталися контрольованого прикордонного району й очікували подальших вказівок. Проте звідти вони потрапили в прикордонний підрозділ», - пише ДПСУ.
Проти ухилянтів було складено адмінпротоколи, рішення за якими прийматиме суд.
Нагадаємо, на Одещині ухилянтів для судді-хабарника шукали в інстаграмі.
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Про це повідомляє в телеграмі Держприкордонслужба.
«У «консультантів» і ціна була встановлена: від 3 до 5 тисячі доларів США. Чоловіки отримали інструкцію, дісталися контрольованого прикордонного району й очікували подальших вказівок. Проте звідти вони потрапили в прикордонний підрозділ», - пише ДПСУ.
Проти ухилянтів було складено адмінпротоколи, рішення за якими прийматиме суд.
Нагадаємо, на Одещині ухилянтів для судді-хабарника шукали в інстаграмі.
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