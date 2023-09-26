Затримано 4 ухилянтів, які користувалися порадами телеграм-каналу, щоб виїхати в Молдову





Про це повідомляє в телеграмі Держприкордонслужба.



«У «консультантів» і ціна була встановлена: від 3 до 5 тисячі доларів США. Чоловіки отримали інструкцію, дісталися контрольованого прикордонного району й очікували подальших вказівок. Проте звідти вони потрапили в прикордонний підрозділ», - пише ДПСУ.



Проти ухилянтів було складено адмінпротоколи, рішення за якими прийматиме суд.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які намагались втекти до Молдови, користуючись порадами з телеграм-каналу.Про це повідомляє в телеграмі Держприкордонслужба.«У «консультантів» і ціна була встановлена: від 3 до 5 тисячі доларів США. Чоловіки отримали інструкцію, дісталися контрольованого прикордонного району й очікували подальших вказівок. Проте звідти вони потрапили в прикордонний підрозділ», - пише ДПСУ.Проти ухилянтів було складено адмінпротоколи, рішення за якими прийматиме суд.Нагадаємо, на Одещині ухилянтів для судді-хабарника шукали в інстаграмі.

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