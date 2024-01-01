Уночі на Волині горіли житловий будинок та господарська споруда





Зокрема о 20:05 в с. Задиби Ковельського району рятувальники 17 ДПРЧ селища Турійськ, вогнеборці команд місцевої пожежної охорони сіл Клюськ та Радовичі спільними зусиллями приборкали пожежу в житловому будинку.



Причина пожежі: недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.





О 05:03 в селі Дуліби Ковельсього району вогнеборці 17 ДПРЧ селища Турійськ та МПО с. Овлочин ліквідували пожежу господарської споруди. Причина пожежі: коротке замикання електромережі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч з 13 на 14 січня вогнеборці ліквідували 2 пожежі. Про це повідомили у фейсбуці волинські рятувальники.Зокрема о 20:05 в с. Задиби Ковельського району рятувальники 17 ДПРЧ селища Турійськ, вогнеборці команд місцевої пожежної охорони сіл Клюськ та Радовичі спільними зусиллями приборкали пожежу в житловому будинку.Причина пожежі: недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.О 05:03 в селі Дуліби Ковельсього району вогнеборці 17 ДПРЧ селища Турійськ та МПО с. Овлочин ліквідували пожежу господарської споруди. Причина пожежі: коротке замикання електромережі

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