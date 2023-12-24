Курс валют у Луцьку на 14 січня

Курс валют у Луцьку на 14 січня
14 січня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.40, а продають за 42.78.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.60, а продають за 9.80.

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Теги: курс валют, Луцьк
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