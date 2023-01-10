У Львові помер п’ятирічний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів

У Львові помер п’ятирічний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів
У Львові помер п’ятирічний хлопчик Велес, який понад місяць був у комі після операції з видалення молочних зубів в одній зі стоматологічних клінік міста.

Про це повідомив його батько Віктор Пашник.

Нагадаємо, що 8 грудня 2023 року його дружина відвела сина до приватної клініки Ori-Dent, щоб видалити два молочні зуби. За словами Пашника, лікарі запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією.

Під час операції директор медзакладу повідомив, що у дитини зупинилося серце зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і Велеса переводять до реанімаційного відділення.
У Львові помер п’ятирічний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів


У лікарні батькам повідомили, що п’ятирічний хлопчик пережив клінічну смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що стало причиною його важкого стану, розповів Пашник. Потім лікарі заявили про смерть мозку дитини. Його життя підтримували лише апарати, стан погіршувався щодня.

«Спочивай з миром, коханий наш Лесюньо!» — написав батько Велеса у суботу, 13 січня.

Він казав, що звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо неналежного надання меддопомоги, триває досудове розслідування.
У Львові помер п’ятирічний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів

У Львові помер п’ятирічний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Львів, видалення зубів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На кордоні з Польщею досі у черзі понад тисяча вантажівок
Сьогодні, 10:19
Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 10:00
У Львові помер п’ятирічний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів
Сьогодні, 09:43
Військовий з Волині отримав нагрудний знак від Залужного
Сьогодні, 09:17
Яка ситуація на передовій: зведення Генштабу ЗСУ
Сьогодні, 08:54
Схожі новини
На Львівщині – смертельна автотроща за участю лучанина На Львівщині – смертельна автотроща за участю лучанина
10 січень, 2023, 10:27
Померла 98-річна Дарія Гусяк ‒ зв’язкова головного командира УПА Романа Шухевича Померла 98-річна Дарія Гусяк ‒ зв’язкова головного командира УПА Романа Шухевича
13 серпень, 2022, 04:22
Помер директор Будинку вчених у Львові, де святкували «голодну тусу» Помер директор Будинку вчених у Львові, де святкували «голодну тусу»
03 грудень, 2021, 15:22
У Львові від коронавірусу померла багатодітна матір, яка була проти вакцинації У Львові від коронавірусу померла багатодітна матір, яка була проти вакцинації
20 жовтень, 2021, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На кордоні з Польщею досі у черзі понад тисяча вантажівок
Сьогодні, 10:19
 0
Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 10:00
 0
У Львові помер п’ятирічний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів
Сьогодні, 09:43
 0
Військовий з Волині отримав нагрудний знак від Залужного
Сьогодні, 09:17
 0
Яка ситуація на передовій: зведення Генштабу ЗСУ
Сьогодні, 08:54
 0
Медіа
відео
1/8