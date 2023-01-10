У Львові помер п’ятирічний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів
Сьогодні, 09:43
У Львові помер п’ятирічний хлопчик Велес, який понад місяць був у комі після операції з видалення молочних зубів в одній зі стоматологічних клінік міста.
Про це повідомив його батько Віктор Пашник.
Нагадаємо, що 8 грудня 2023 року його дружина відвела сина до приватної клініки Ori-Dent, щоб видалити два молочні зуби. За словами Пашника, лікарі запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією.
Під час операції директор медзакладу повідомив, що у дитини зупинилося серце зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і Велеса переводять до реанімаційного відділення.
У лікарні батькам повідомили, що п’ятирічний хлопчик пережив клінічну смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що стало причиною його важкого стану, розповів Пашник. Потім лікарі заявили про смерть мозку дитини. Його життя підтримували лише апарати, стан погіршувався щодня.
«Спочивай з миром, коханий наш Лесюньо!» — написав батько Велеса у суботу, 13 січня.
Він казав, що звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо неналежного надання меддопомоги, триває досудове розслідування.
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Про це повідомив його батько Віктор Пашник.
Нагадаємо, що 8 грудня 2023 року його дружина відвела сина до приватної клініки Ori-Dent, щоб видалити два молочні зуби. За словами Пашника, лікарі запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією.
Під час операції директор медзакладу повідомив, що у дитини зупинилося серце зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і Велеса переводять до реанімаційного відділення.
У лікарні батькам повідомили, що п’ятирічний хлопчик пережив клінічну смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що стало причиною його важкого стану, розповів Пашник. Потім лікарі заявили про смерть мозку дитини. Його життя підтримували лише апарати, стан погіршувався щодня.
«Спочивай з миром, коханий наш Лесюньо!» — написав батько Велеса у суботу, 13 січня.
Він казав, що звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо неналежного надання меддопомоги, триває досудове розслідування.
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