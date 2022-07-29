Військовий з Волині отримав нагрудний знак від Залужного
Сьогодні, 09:17
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» військовослужбовця з Волині Сергія Кущука.
Про це повідомляє 4-ий відділ Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
«Військовослужбовця Сергія Кущука із Шацької територіальної громади Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє 4-ий відділ Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
«Військовослужбовця Сергія Кущука із Шацької територіальної громади Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест», – йдеться в повідомленні.
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