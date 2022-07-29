Військовий з Волині отримав нагрудний знак від Залужного

Військовий з Волині отримав нагрудний знак від Залужного
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» військовослужбовця з Волині Сергія Кущука.

Про це повідомляє 4-ий відділ Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Військовослужбовця Сергія Кущука із Шацької територіальної громади Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест», – йдеться в повідомленні.
Військовий з Волині отримав нагрудний знак від Залужного

Військовий з Волині отримав нагрудний знак від Залужного


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Теги: золотий хрест, військовий, ЗСУ
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