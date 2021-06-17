На кордоні з Польщею досі у черзі понад тисяча вантажівок

На кордоні з Польщею досі у черзі понад тисяча вантажівок
На кордоні з Польщею на трьох заблокованих пунктах пропуску (Ягодин, Рава-Руська, Краківець) у черзі стоять 1,1 тис. вантажівок. Найбільше — навпроти пункту пропуску Рава-Руська.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, - пише Ракурс.

Ще близько 1,1 тис. вантажних авто очікують перед розблокованим пунктом пропуску «Медика — Шегині». Демченко зазначив, що у цьому пункті пропуску рух інтенсивний, показники перетину кордону такі самі, як і до блокування.

Вчора, 13 січня, румунські фермери блокували пункт пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Румунією. Демченко зазначив, що блокування там тривало близько шести годин.

«На загальну кількість пропущених транспортних засобів на добу на цьому напрямку в кількісному відношенні не змінилося. Рух триває. Сподіваємося, що такі дії не поновляться», — зазначив Демченко.

Крім того, останніми днями спостерігається збільшення черг на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Зокрема:

на напрямку пункту пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною в бік України стоїть черга із 450 вантажівок;
на території Угорщини в бік України стоять 650 вантажівок.

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Теги: кордон, Польща, черги
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