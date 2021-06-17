На кордоні з Польщею досі у черзі понад тисяча вантажівок





Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, - пише



Ще близько 1,1 тис. вантажних авто очікують перед розблокованим пунктом пропуску «Медика — Шегині». Демченко зазначив, що у цьому пункті пропуску рух інтенсивний, показники перетину кордону такі самі, як і до блокування.



Вчора, 13 січня, румунські фермери блокували пункт пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Румунією. Демченко зазначив, що блокування там тривало близько шести годин.



«На загальну кількість пропущених транспортних засобів на добу на цьому напрямку в кількісному відношенні не змінилося. Рух триває. Сподіваємося, що такі дії не поновляться», — зазначив Демченко.



Крім того, останніми днями спостерігається збільшення черг на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Зокрема:



на напрямку пункту пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною в бік України стоїть черга із 450 вантажівок;

на території Угорщини в бік України стоять 650 вантажівок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні з Польщею на трьох заблокованих пунктах пропуску (Ягодин, Рава-Руська, Краківець) у черзі стоять 1,1 тис. вантажівок. Найбільше — навпроти пункту пропуску Рава-Руська.Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, - пише Ракурс Ще близько 1,1 тис. вантажних авто очікують перед розблокованим пунктом пропуску «Медика — Шегині». Демченко зазначив, що у цьому пункті пропуску рух інтенсивний, показники перетину кордону такі самі, як і до блокування.Вчора, 13 січня, румунські фермери блокували пункт пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Румунією. Демченко зазначив, що блокування там тривало близько шести годин.«На загальну кількість пропущених транспортних засобів на добу на цьому напрямку в кількісному відношенні не змінилося. Рух триває. Сподіваємося, що такі дії не поновляться», — зазначив Демченко.Крім того, останніми днями спостерігається збільшення черг на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Зокрема:на напрямку пункту пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною в бік України стоїть черга із 450 вантажівок;на території Угорщини в бік України стоять 650 вантажівок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію