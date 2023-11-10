200 учнів виходять на очне навчання: в ліцеї на Волині облаштували укриття





Від початку повномасштабного вторгнення діти ліцею вчились дистанційно, розповіла керівниця гуманітарного відділу селищної ради Валентина Яриніч, пише



З її слів, укриття облаштували за гроші місцевої громади. На це витратили приблизно сто тисяч гривень. Роботи розпочали влітку 2023 року. Реконструювали старе приміщення шкільного овочесховища.



"Будівельні роботи проводили місцеві жителі, батьки учнів та вчителі. Все зробили власними силами", — каже керівниця гуманітарного відділу селищної ради.



Всього у Старовижівській громаді дев'ять шкіл, вісім садочків, один інклюзивно-ресурсний центр та заклад позашкільної освіти, каже Валентина Яриніч. Станом на 12 січня 2023 лише в Чевельській гімназії, де навчається 42 учні та Старогутівському дошкільному закладі немає укриттів.



"Наразі ми розробили проєктно-кошторисну документацію і плануємо розпочати будівництво укриття в Чевельській гімназії цього року теж за кошти місцевого бюджету", — говорить посадовиця.



Яка ситуація зі шкільними укриттями на Волині

Як розповіла начальниця управління освіти й науки обласної державної адміністрації Наталія Матвіюк, на Волині є 535 шкіл.



Станом на 12 січня в очному форматі навчання здійснюється у 352 закладах загальної середньої освіти, дистанційно працює 37 закладів. Ще 146 шкіл області працюють у змішаному форматі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відзавтра,15 січня, 200 учнів Старогутівського опорного ліцею Старовижівської громади виходять на очне навчання. В закладі облаштували укриття.Від початку повномасштабного вторгнення діти ліцею вчились дистанційно, розповіла керівниця гуманітарного відділу селищної ради, пише Суспільне З її слів, укриття облаштували за гроші місцевої громади. На це витратили приблизно сто тисяч гривень. Роботи розпочали влітку 2023 року. Реконструювали старе приміщення шкільного овочесховища."Будівельні роботи проводили місцеві жителі, батьки учнів та вчителі. Все зробили власними силами", — каже керівниця гуманітарного відділу селищної ради.Всього у Старовижівській громаді дев'ять шкіл, вісім садочків, один інклюзивно-ресурсний центр та заклад позашкільної освіти, каже Валентина Яриніч. Станом на 12 січня 2023 лише в Чевельській гімназії, де навчається 42 учні та Старогутівському дошкільному закладі немає укриттів."Наразі ми розробили проєктно-кошторисну документацію і плануємо розпочати будівництво укриття в Чевельській гімназії цього року теж за кошти місцевого бюджету", — говорить посадовиця.Яка ситуація зі шкільними укриттями на ВолиніЯк розповіла начальниця управління освіти й науки обласної державної адміністрації, на Волині є 535 шкіл.Станом на 12 січня в очному форматі навчання здійснюється у 352 закладах загальної середньої освіти, дистанційно працює 37 закладів. Ще 146 шкіл області працюють у змішаному форматі.

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