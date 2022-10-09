Як чистять дороги державного значення на Волині. ВІДЕО

Як чистять дороги державного значення на Волині. ВІДЕО
Снігоприбиральна техніка продовжує працювати на державних дорогах Волині.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області.

"Минула ще одна доба напруженої роботи працівників дорожніх підприємств Волинської області, задіяних до зимового утримання автошляхів державного значення.
Упродовж вчорашнього сніжного дня дороги безперестанно розчищали та обробляли протиожеледними матеріалами 58 одиниць техніки, вночі продовжувало працювати 36 машин і механізмів.
Проїзд забезпечено, однак на окремих ділянках територіальних шляхів рух ускладнений, на відкритій місцевості поза межами населених пунктів утворюються перемети. Відтак продовжуємо працювати, нині на ліквідації наслідків снігопаду працює близько 50 снігоприбиральної техніки", - йдеться у повідомленні.


Нагадаємо, за прогнозами синоптиків сьогодні, 14 січня, на території Волинської області і далі сніжитиме та буде вітряно, на автодорогах можлива ожеледиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дороги, сніг, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прикордонники вимагають від чоловіків документи із ТЦК: чи це законно
Сьогодні, 13:19
Як чистять дороги державного значення на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:59
ЗСУ ліквідували російського підполковника під час атаки на аеродром у Саках
Сьогодні, 12:37
Затримано 4 ухилянтів, які користувалися порадами телеграм-каналу, щоб виїхати в Молдову
Сьогодні, 12:13
200 учнів виходять на очне навчання: в ліцеї на Волині облаштували укриття
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Як на Волині триває підготовка доріг до зими Як на Волині триває підготовка доріг до зими
09 жовтень, 2022, 22:47
Водіїв попереджають про засніжені дороги на Волині Водіїв попереджають про засніжені дороги на Волині
04 січень, 2019, 10:58
Снігова негода на Волині: оперативна інформація про ситуацію на дорогах Снігова негода на Волині: оперативна інформація про ситуацію на дорогах
16 грудень, 2018, 16:35
На Волині обмежили рух на автошляхах На Волині обмежили рух на автошляхах
09 лютий, 2017, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прикордонники вимагають від чоловіків документи із ТЦК: чи це законно
Сьогодні, 13:19
 0
Як чистять дороги державного значення на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:59
 0
ЗСУ ліквідували російського підполковника під час атаки на аеродром у Саках
Сьогодні, 12:37
 0
Затримано 4 ухилянтів, які користувалися порадами телеграм-каналу, щоб виїхати в Молдову
Сьогодні, 12:13
 0
200 учнів виходять на очне навчання: в ліцеї на Волині облаштували укриття
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8