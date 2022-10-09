Як чистять дороги державного значення на Волині. ВІДЕО





Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області.



"Минула ще одна доба напруженої роботи працівників дорожніх підприємств Волинської області, задіяних до зимового утримання автошляхів державного значення.

Упродовж вчорашнього сніжного дня дороги безперестанно розчищали та обробляли протиожеледними матеріалами 58 одиниць техніки, вночі продовжувало працювати 36 машин і механізмів.

Проїзд забезпечено, однак на окремих ділянках територіальних шляхів рух ускладнений, на відкритій місцевості поза межами населених пунктів утворюються перемети. Відтак продовжуємо працювати, нині на ліквідації наслідків снігопаду працює близько 50 снігоприбиральної техніки", - йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Снігоприбиральна техніка продовжує працювати на державних дорогах Волині.Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області."Минула ще одна доба напруженої роботи працівників дорожніх підприємств Волинської області, задіяних до зимового утримання автошляхів державного значення.Упродовж вчорашнього сніжного дня дороги безперестанно розчищали та обробляли протиожеледними матеріалами 58 одиниць техніки, вночі продовжувало працювати 36 машин і механізмів.Проїзд забезпечено, однак на окремих ділянках територіальних шляхів рух ускладнений, на відкритій місцевості поза межами населених пунктів утворюються перемети. Відтак продовжуємо працювати, нині на ліквідації наслідків снігопаду працює близько 50 снігоприбиральної техніки", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, за прогнозами синоптиків сьогодні, 14 січня, на території Волинської області і далі сніжитиме та буде вітряно, на автодорогах можлива ожеледиця.

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