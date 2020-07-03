У Луцьку муніципали виявили магазин, де торгують алкоголем вночі
Сьогодні, 13:51
Чергове порушення чинного законодавства, зокрема на заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв в нічий час виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в складі автоГШР під час патрулювання міста.
Про це муніципали повідомили у фейсбуці.
"Цього разу реалізація алкоголю в заборонений час виявлена у магазині продовольчих товарів «Вишківський», що на вулиці Героїв УПА, 20 у місті Луцьку. На порушницю інспектором департаменту складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Усі матеріали передані на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка вирішить міру покарання", - йдеться у повідомленні.
До слова, штраф за таке правопорушення складає від 6800 до 13600 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це муніципали повідомили у фейсбуці.
"Цього разу реалізація алкоголю в заборонений час виявлена у магазині продовольчих товарів «Вишківський», що на вулиці Героїв УПА, 20 у місті Луцьку. На порушницю інспектором департаменту складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Усі матеріали передані на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка вирішить міру покарання", - йдеться у повідомленні.
До слова, штраф за таке правопорушення складає від 6800 до 13600 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські нацгвардійці отримали сучасні безпілотники
Сьогодні, 15:01
На Волині авто з'їхало в кювет та перевернулося
Сьогодні, 14:24
У Луцьку муніципали виявили магазин, де торгують алкоголем вночі
Сьогодні, 13:51
Як чистять дороги державного значення на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:59