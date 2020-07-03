У Луцьку муніципали виявили магазин, де торгують алкоголем вночі

Чергове порушення чинного законодавства, зокрема на заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв в нічий час виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в складі автоГШР під час патрулювання міста.Про це муніципали повідомили у фейсбуці."Цього разу реалізація алкоголю в заборонений час виявлена у магазині продовольчих товарів «Вишківський», що на вулиці Героїв УПА, 20 у місті Луцьку. На порушницю інспектором департаменту складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Усі матеріали передані на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка вирішить міру покарання", - йдеться у повідомленні.До слова, штраф за таке правопорушення складає від 6800 до 13600 гривень.