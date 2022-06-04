Воїни 14-ої бригади показали, як знищують ворожу техніку

Романа Великого показали, як безпілотником знищили ворожу техніку - самохідну гаубицю.



Відео бригада опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.



"Вибухово! Феєрично! Захопливо!

Саме такі емоціі викликає знищення ворожої техніки.

Цього разу Князівські воїни «мінуснули» противнику 2С19 «Мста-С».

Бо таки вміємо!", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 14-ої окремої механізованої бригади імені князяпоказали, як безпілотником знищили ворожу техніку - самохідну гаубицю.Відео бригада опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці."Вибухово! Феєрично! Захопливо!Саме такі емоціі викликає знищення ворожої техніки.Цього разу Князівські воїни «мінуснули» противнику 2С19 «Мста-С».Бо таки вміємо!", - йдеться у дописі.

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