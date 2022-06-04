Воїни 14-ої бригади показали, як знищують ворожу техніку

Воїни 14-ої бригади показали, як знищують ворожу техніку
Воїни 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як безпілотником знищили ворожу техніку - самохідну гаубицю.

Відео бригада опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

"Вибухово! Феєрично! Захопливо!
Саме такі емоціі викликає знищення ворожої техніки.
Цього разу Князівські воїни «мінуснули» противнику 2С19 «Мста-С».
Бо таки вміємо!", - йдеться у дописі.

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Теги: ЗСУ, війна, ворог, техніка
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