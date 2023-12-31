На війні загинув Герой з Волині Володимир Рекунович
Сьогодні, 16:45
Боронячи рідну землю, у бою з окупантами загинув вірний син України – старший лейтенант Рекунович Володимир Олександрович 1971 року народження.
Про це повідомили в Устилузькій громаді.
Життя воїна обірвалося 13 січня 2024 у Куп'янському районі Харківської області.
"Вічна пам'ять і слава Захиснику. Скорбимо всією громадою та висловлюємо щирі співчуття дружині та родині загиблого. Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати. Володимир Рекунович назавжди у нашій пам'яті та серцях. Герої не вмирають!", - йдеться у повідомленні громади.
Інформація щодо дати прибуття тіла та похорону - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Устилузькій громаді.
Життя воїна обірвалося 13 січня 2024 у Куп'янському районі Харківської області.
"Вічна пам'ять і слава Захиснику. Скорбимо всією громадою та висловлюємо щирі співчуття дружині та родині загиблого. Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати. Володимир Рекунович назавжди у нашій пам'яті та серцях. Герої не вмирають!", - йдеться у повідомленні громади.
Інформація щодо дати прибуття тіла та похорону - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині жінка народила 11-ту дитину в авто
Сьогодні, 18:05
Захисникам із 100-ої бригади ТрО вручили нагороди за героїзм
Сьогодні, 17:28
На війні загинув Герой з Волині Володимир Рекунович
Сьогодні, 16:45
Воїни 14-ої бригади показали, як знищують ворожу техніку
Сьогодні, 15:46