На війні загинув Герой з Волині Володимир Рекунович

На війні загинув Герой з Волині Володимир Рекунович
Боронячи рідну землю, у бою з окупантами загинув вірний син України – старший лейтенант Рекунович Володимир Олександрович 1971 року народження.

Про це повідомили в Устилузькій громаді.

Життя воїна обірвалося 13 січня 2024 у Куп'янському районі Харківської області.

"Вічна пам'ять і слава Захиснику. Скорбимо всією громадою та висловлюємо щирі співчуття дружині та родині загиблого. Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати. Володимир Рекунович назавжди у нашій пам'яті та серцях. Герої не вмирають!", - йдеться у повідомленні громади.

Інформація щодо дати прибуття тіла та похорону - згодом.
На війні загинув Герой з Волині Володимир Рекунович

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Теги: війна, загибель
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