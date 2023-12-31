На війні загинув Герой з Волині Володимир Рекунович

Рекунович Володимир Олександрович 1971 року народження.



Про це повідомили в Устилузькій громаді.



Життя воїна обірвалося 13 січня 2024 у Куп'янському районі Харківської області.



"Вічна пам'ять і слава Захиснику. Скорбимо всією громадою та висловлюємо щирі співчуття дружині та родині загиблого. Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль непоправної втрати. Володимир Рекунович назавжди у нашій пам'яті та серцях. Герої не вмирають!", - йдеться у повідомленні громади.



Інформація щодо дати прибуття тіла та похорону - згодом.



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