Захисникам із 100-ої бригади ТрО вручили нагороди за героїзм

Захисникам із 100-ої бригади ТрО вручили нагороди за героїзм
Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100-ої окремої бригади ТрО.

Про це повідомили у фейсбуці 100-ої бригади ТрО.

Сирський заслухав доповідь щодо ситуації в смузі оброни бригади та поспілкувався з особовим складом.

"Подякувавши за успішне виконання бойових завдань, генерал-полковник Сирський вручив бійцям нагороди за мужність і героїзм, виявлені при відбитті збройної агресії рф", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що усі підрозділи Волинської бригади тероборони з початку весни 2023 року перебувають на сході України.

"Ми успішно тримали і тримаємо оборону на найгарячіших ділянках Бахмутського, Куп’янського, Лиманського напрямків", - кажуть в бригаді.


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