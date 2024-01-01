Захисникам із 100-ої бригади ТрО вручили нагороди за героїзм

Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковниквідвідав підрозділи 100-ої окремої бригади ТрО.Про це повідомили у фейсбуці 100-ої бригади ТрО.Сирський заслухав доповідь щодо ситуації в смузі оброни бригади та поспілкувався з особовим складом."Подякувавши за успішне виконання бойових завдань, генерал-полковник Сирський вручив бійцям нагороди за мужність і героїзм, виявлені при відбитті збройної агресії рф", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що усі підрозділи Волинської бригади тероборони з початку весни 2023 року перебувають на сході України."Ми успішно тримали і тримаємо оборону на найгарячіших ділянках Бахмутського, Куп’янського, Лиманського напрямків", - кажуть в бригаді.