Захисникам із 100-ої бригади ТрО вручили нагороди за героїзм
Сьогодні, 17:28
Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100-ої окремої бригади ТрО.
Про це повідомили у фейсбуці 100-ої бригади ТрО.
Сирський заслухав доповідь щодо ситуації в смузі оброни бригади та поспілкувався з особовим складом.
"Подякувавши за успішне виконання бойових завдань, генерал-полковник Сирський вручив бійцям нагороди за мужність і героїзм, виявлені при відбитті збройної агресії рф", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що усі підрозділи Волинської бригади тероборони з початку весни 2023 року перебувають на сході України.
"Ми успішно тримали і тримаємо оборону на найгарячіших ділянках Бахмутського, Куп’янського, Лиманського напрямків", - кажуть в бригаді.
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Про це повідомили у фейсбуці 100-ої бригади ТрО.
Сирський заслухав доповідь щодо ситуації в смузі оброни бригади та поспілкувався з особовим складом.
"Подякувавши за успішне виконання бойових завдань, генерал-полковник Сирський вручив бійцям нагороди за мужність і героїзм, виявлені при відбитті збройної агресії рф", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що усі підрозділи Волинської бригади тероборони з початку весни 2023 року перебувають на сході України.
"Ми успішно тримали і тримаємо оборону на найгарячіших ділянках Бахмутського, Куп’янського, Лиманського напрямків", - кажуть в бригаді.
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