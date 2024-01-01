У бою загинув волинянин Андрій Міщук

Андрія Міщука.



Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РДА.



Ще одна сумна звістка з фронту. Знову – в Маневицьку громаду. На полі бою загинув 36-річний житель селища Андрій Міщук. Захисник боронив Україну з листопада минулого року.



В районі продовжено дні жалоби до 24 січня.



«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним загиблого воїна!» - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі продовжили дні жалоби через сумну звістку – загибель військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РДА.Ще одна сумна звістка з фронту. Знову – в Маневицьку громаду. На полі бою загинув 36-річний житель селища Андрій Міщук. Захисник боронив Україну з листопада минулого року.В районі продовжено дні жалоби до 24 січня.«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним загиблого воїна!» - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.

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