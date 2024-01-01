У бою загинув волинянин Андрій Міщук

У бою загинув волинянин Андрій Міщук
У Камінь-Каширському районі продовжили дні жалоби через сумну звістку – загибель військовослужбовця Андрія Міщука.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РДА.

Ще одна сумна звістка з фронту. Знову – в Маневицьку громаду. На полі бою загинув 36-річний житель селища Андрій Міщук. Захисник боронив Україну з листопада минулого року.

В районі продовжено дні жалоби до 24 січня.

«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним загиблого воїна!» - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.


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Теги: загиблі, війна
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