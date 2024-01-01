У бою загинув волинянин Андрій Міщук
Сьогодні, 13:18
У Камінь-Каширському районі продовжили дні жалоби через сумну звістку – загибель військовослужбовця Андрія Міщука.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РДА.
Ще одна сумна звістка з фронту. Знову – в Маневицьку громаду. На полі бою загинув 36-річний житель селища Андрій Міщук. Захисник боронив Україну з листопада минулого року.
В районі продовжено дні жалоби до 24 січня.
«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним загиблого воїна!» - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РДА.
Ще одна сумна звістка з фронту. Знову – в Маневицьку громаду. На полі бою загинув 36-річний житель селища Андрій Міщук. Захисник боронив Україну з листопада минулого року.
В районі продовжено дні жалоби до 24 січня.
«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним загиблого воїна!» - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцька поліція просить допомоги у розшуку крадійок
Сьогодні, 14:01
Соборна Україна: у Луцьку відбулися урочистості до Дня Злуки
Сьогодні, 13:44
У бою загинув волинянин Андрій Міщук
Сьогодні, 13:18
У перші дні вторгнення вступив до ЗСУ. Історія волинського воїна
Сьогодні, 13:02
Синоптики попередили про посилення підтоплення на півночі Волині
Сьогодні, 12:41