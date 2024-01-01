Синоптики попередили про посилення підтоплення на півночі Волині
Сьогодні, 12:41
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про гідрологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У зв'язку з вiдлигою та снiготаненням 23-26 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується послаблення льодоутворювальних процесiв, пiдйом рiвнiв води на 0.1-0.5 м над рiвнями 22 сiчня на 08 :00.
«Продовжиться подальше затоплення заплав (Волинська, Рівненська обл), утримання вiдмiток затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населенних пунктах Ковельського, Камiнь-Каширського районiв. Рівень небезпеки- І,жовтий», - попередили синоптики.
Нагадаємо, у північних районах Волинської області станом на 18 січня підтоплено 4 090 гектарів сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У зв'язку з вiдлигою та снiготаненням 23-26 сiчня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується послаблення льодоутворювальних процесiв, пiдйом рiвнiв води на 0.1-0.5 м над рiвнями 22 сiчня на 08 :00.
«Продовжиться подальше затоплення заплав (Волинська, Рівненська обл), утримання вiдмiток затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населенних пунктах Ковельського, Камiнь-Каширського районiв. Рівень небезпеки- І,жовтий», - попередили синоптики.
Нагадаємо, у північних районах Волинської області станом на 18 січня підтоплено 4 090 гектарів сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок.
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