Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників
Сьогодні, 12:16
Працівники СБУ викрили митний пост на Закарпатті, який займався систематичними «поборами» з перевізників.
Про це повідомляє СБУ в телеграмі.
Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці.
У результаті комплексних заходів «на гарячому» затримано 5-х посадовців пункту пропуску «Чоп-Захонь», які фактично сформували злочинну групу та обклали «даниною» водіїв міжнародних перевезень.
З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.
За одну зміну посадовці «пропускали» через схему до 50 автобусів.
У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.
Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників.
Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявлено великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність.
На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою), ще двом фігурантам – за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє СБУ в телеграмі.
Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці.
У результаті комплексних заходів «на гарячому» затримано 5-х посадовців пункту пропуску «Чоп-Захонь», які фактично сформували злочинну групу та обклали «даниною» водіїв міжнародних перевезень.
З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.
За одну зміну посадовці «пропускали» через схему до 50 автобусів.
У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.
Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників.
Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявлено великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність.
На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою), ще двом фігурантам – за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників
Сьогодні, 12:16
ДТП – у центрі Луцька: зіткнулись три автомобілі
Сьогодні, 11:41
Українці вважають, що країна рухається до єдності
Сьогодні, 11:34
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Миколу Федорука
Сьогодні, 11:15