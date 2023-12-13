Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників

Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників
Працівники СБУ викрили митний пост на Закарпатті, який займався систематичними «поборами» з перевізників.

Про це повідомляє СБУ в телеграмі.

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці.

У результаті комплексних заходів «на гарячому» затримано 5-х посадовців пункту пропуску «Чоп-Захонь», які фактично сформували злочинну групу та обклали «даниною» водіїв міжнародних перевезень.
Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників

З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.
Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників

За одну зміну посадовці «пропускали» через схему до 50 автобусів.
Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників

У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.
Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників

Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників.

Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявлено великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність.
Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників

На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою), ще двом фігурантам – за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Теги: корупція, Україна
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