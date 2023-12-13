Митники на Закарпатті налагодили систематичні побори з перевізників

Працівники СБУ викрили митний пост на Закарпатті, який займався систематичними «поборами» з перевізників.Про це повідомляє СБУ в телеграмі.Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці.У результаті комплексних заходів «на гарячому» затримано 5-х посадовців пункту пропуску «Чоп-Захонь», якіта обклали «даниною» водіїв міжнародних перевезень.З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.За одну зміну посадовці «пропускали» через схему до 50 автобусів.У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників.Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявлено великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність.На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою), ще двом фігурантам – за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.