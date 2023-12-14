ДТП – у центрі Луцька: зіткнулись три автомобілі

ДТП – у центрі Луцька: зіткнулись три автомобілі
В центрі Луцька патрульні працювали на місці автопригоди за участі трьох автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 21 січня, близько 17-ї години на проспекті Волі. Прибувши на місце, патрульні встановили, що водій Volkswagen Passat не вибрав безпечної швидкості та під час виникнення небезпеки не вжив заходів щодо зупинки свого транспортного засобу або безпечного об’їзду перешкоди. В результаті цього він скоїв зіткнення авто Nissan Juke, а також по-інерції — з автомобілем Audi A7.

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
ДТП – у центрі Луцька: зіткнулись три автомобілі

На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
ДТП – у центрі Луцька: зіткнулись три автомобілі
ДТП – у центрі Луцька: зіткнулись три автомобілі

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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