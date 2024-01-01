Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Миколу Федорука

Микола Федорук.



Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«Наш Захисник Микола Федорук на щиті повернувся в рідну громаду. Вічна йому памʼять!» - зазначив Карпус.



Він опублікував відео зустрічі скорботного кортежу. Як видно на відео, волиняни навколішки віддавали шану полеглому Воїну.







Нагадаємо, на Запоріжжі загинув житель села Гряди Микола Федорук, 1987 року народження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь сьогодні, 22 січня, «на щиті» повернувся загиблий військовослужбовецьПро це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова«Наш Захисник Микола Федорук на щиті повернувся в рідну громаду. Вічна йому памʼять!» - зазначив Карпус.Він опублікував відео зустрічі скорботного кортежу. Як видно на відео, волиняни навколішки віддавали шану полеглому Воїну.Нагадаємо,житель села Гряди Микола Федорук, 1987 року народження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію