Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Миколу Федорука
Сьогодні, 11:15
На Волинь сьогодні, 22 січня, «на щиті» повернувся загиблий військовослужбовець Микола Федорук.
Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Наш Захисник Микола Федорук на щиті повернувся в рідну громаду. Вічна йому памʼять!» - зазначив Карпус.
Він опублікував відео зустрічі скорботного кортежу. Як видно на відео, волиняни навколішки віддавали шану полеглому Воїну.
Нагадаємо, на Запоріжжі загинув житель села Гряди Микола Федорук, 1987 року народження.
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Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Наш Захисник Микола Федорук на щиті повернувся в рідну громаду. Вічна йому памʼять!» - зазначив Карпус.
Він опублікував відео зустрічі скорботного кортежу. Як видно на відео, волиняни навколішки віддавали шану полеглому Воїну.
Нагадаємо, на Запоріжжі загинув житель села Гряди Микола Федорук, 1987 року народження.
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