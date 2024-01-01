Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Миколу Федорука

Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя Миколу Федорука
На Волинь сьогодні, 22 січня, «на щиті» повернувся загиблий військовослужбовець Микола Федорук.

Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Наш Захисник Микола Федорук на щиті повернувся в рідну громаду. Вічна йому памʼять!» - зазначив Карпус.

Він опублікував відео зустрічі скорботного кортежу. Як видно на відео, волиняни навколішки віддавали шану полеглому Воїну.



Нагадаємо, на Запоріжжі загинув житель села Гряди Микола Федорук, 1987 року народження.

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Теги: загиблі, війна
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