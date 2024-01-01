Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 22 січня, внесе до Верховної Ради законопроєкт про запровадження в Україні інституту множинного громадянства.



Про це він сказав у привітанні з Днем Соборності, пише



«Наша багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі ... Всі, у чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б’ється вільне серце. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом», — сказав президент.



Він констатував, що внесе у Верховну Раду України «ключовий законопроєкт», який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.



«І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора», — підкреслив Зеленський.



За його словами, це допоможе отримати громадянство всім, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, а також іноземним добровольцям, які стали на захист України.



«Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні — означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України», — резюмував глава держави.



Що за множинне громадянство?



Наразі невідомо, яким саме буде законопроєкт. Ще у 2021 році президент Володимир Зеленський вносив у Верховну Раду п'ять законопроєктів щодо множинного громадянства.



В одному із запропонованих законопроєктів зазначалося, що для громадян України, які мають й інше громадянство, буде низка обмежень.



Такі громадяни не зможуть бути членами партій, виборчих комісій із референдуму, офіційними спостерігачами; керівниками на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення; на посадах, пов'язаних із виконанням функцій держави. Також таким громадянам пропонують заборонити отримання доступу до держтаємниці.



Окрім того, люди з множинним громадянством не зможуть ставати суддями та митниками та мають подавати декларації про подвійне громадянство.



Проте всі 5 законопроєктів із зазначеними вище пунктами були лише зареєстровані у Верховній Раді та досі не розглядалися в залі парламенту.

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