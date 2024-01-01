В Одесі затримали сина підсудного львівського бізнесмена Гринкевича при спробі перетнути держкордон
Сьогодні, 11:00
Правоохоронці сьогодні вранці затримали в Одесі сина Ігоря Гринкевича Романа при спробі перетнути держкордон. Раніше він був оголошений у розшук.
Про це повідомив під час пресконференції в Укрінформі генпрокурор Андрій Костін.
«Усі пам’ятають нещодавню резонансну справу, у якій сумнозвісному львівському бізнесмену та його спільнику було повідомлено про підозру у справі поставок неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою, п’ятого сьогодні вранці затримали в місті Одесі при спробі організації незаконного перетину державного кордону. П’ятого, який уже був оголошений у розшук», - сказав генпрокурор.
Нагадаємо, що бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали ще 29 грудня 2023 року під час спроби дати 500 тисяч доларів США хабаря одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Ці гроші він пропонував за сприяння в поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній у ході розслідування. Нині він перебуває під вартою.
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Про це повідомив під час пресконференції в Укрінформі генпрокурор Андрій Костін.
«Усі пам’ятають нещодавню резонансну справу, у якій сумнозвісному львівському бізнесмену та його спільнику було повідомлено про підозру у справі поставок неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою, п’ятого сьогодні вранці затримали в місті Одесі при спробі організації незаконного перетину державного кордону. П’ятого, який уже був оголошений у розшук», - сказав генпрокурор.
Нагадаємо, що бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали ще 29 грудня 2023 року під час спроби дати 500 тисяч доларів США хабаря одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Ці гроші він пропонував за сприяння в поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній у ході розслідування. Нині він перебуває під вартою.
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