«Лесин виш» – у десятці кращих класичних університетів України

Лесі Українки посів 17 місце із 239 ЗВО України.



Про це повідомили у відділі інформаційної політики університету.



Окрім цього, ВНУ імені Лесі Українки – на 10 місці серед найкращих класичних університетів України, на 7 місці серед найкращих університетів західного регіону і став найкращим серед ЗВО Волинської області.



«Щиро вітаю студентів та працівників Університету і дякую за спільну ефективну роботу», – резюмував ректор Анатолій Цьось.



Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця освітніх закладів за версією «Топ–200 Україна», «Scopus» і «Бал НМТ на контракт».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2023 року. Волинський національний університет іменіпосів 17 місце із 239 ЗВО України.Про це повідомили у відділі інформаційної політики університету.Окрім цього, ВНУ імені Лесі Українки – на 10 місці серед найкращих класичних університетів України, на 7 місці серед найкращих університетів західного регіону і став найкращим серед ЗВО Волинської області.«Щиро вітаю студентів та працівників Університету і дякую за спільну ефективну роботу», – резюмував ректорОтриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця освітніх закладів за версією «Топ–200 Україна», «Scopus» і «Бал НМТ на контракт».

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