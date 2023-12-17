«Лесин виш» – у десятці кращих класичних університетів України

«Лесин виш» – у десятці кращих класичних університетів України
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2023 року. Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 17 місце із 239 ЗВО України.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики університету.

Окрім цього, ВНУ імені Лесі Українки – на 10 місці серед найкращих класичних університетів України, на 7 місці серед найкращих університетів західного регіону і став найкращим серед ЗВО Волинської області.

«Щиро вітаю студентів та працівників Університету і дякую за спільну ефективну роботу», – резюмував ректор Анатолій Цьось.

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця освітніх закладів за версією «Топ–200 Україна», «Scopus» і «Бал НМТ на контракт».

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Теги: ВНУ, рейтинг, вища освіта
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