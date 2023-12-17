«Лесин виш» – у десятці кращих класичних університетів України
Сьогодні, 10:22
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2023 року. Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 17 місце із 239 ЗВО України.
Про це повідомили у відділі інформаційної політики університету.
Окрім цього, ВНУ імені Лесі Українки – на 10 місці серед найкращих класичних університетів України, на 7 місці серед найкращих університетів західного регіону і став найкращим серед ЗВО Волинської області.
«Щиро вітаю студентів та працівників Університету і дякую за спільну ефективну роботу», – резюмував ректор Анатолій Цьось.
Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця освітніх закладів за версією «Топ–200 Україна», «Scopus» і «Бал НМТ на контракт».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у відділі інформаційної політики університету.
Окрім цього, ВНУ імені Лесі Українки – на 10 місці серед найкращих класичних університетів України, на 7 місці серед найкращих університетів західного регіону і став найкращим серед ЗВО Волинської області.
«Щиро вітаю студентів та працівників Університету і дякую за спільну ефективну роботу», – резюмував ректор Анатолій Цьось.
Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця освітніх закладів за версією «Топ–200 Україна», «Scopus» і «Бал НМТ на контракт».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Одесі затримали сина підсудного львівського бізнесмена Гринкевича при спробі перетнути держкордон
Сьогодні, 11:00
«Лесин виш» – у десятці кращих класичних університетів України
Сьогодні, 10:22
Геморой: розуміння та управління станом*
Сьогодні, 10:17
Нацгвардійця підозрюють у вбивстві двох поліцейських та двох жінок у Лимані на Донеччині, – ДБР
Сьогодні, 10:14